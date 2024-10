Gisele Bündchen plant trotz Warnung ihres Arztes Hausgeburt

Das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen (44) erwartet ihr drittes Kind – ihr erster gemeinsamer Nachwuchs mit ihrem Freund Joaquim Valente (34), mit dem sie seit Juni 2023 zusammen ist. Laut Daily Mail plant sie, das Baby in ihrem luxuriösen Anwesen in Miami zur Welt zu bringen. Gisele hat bereits Erfahrung mit Hausgeburten, da sie ihre beiden Kinder Benjamin (14) und Vivian (11), die sie mit ihrem Ex-Mann Tom Brady (47) teilt, trotz Warnungen ihres Arztes ebenfalls zu Hause zur Welt brachte.

Joaquim und der Ex-Victoria's Secret-Engel freuen sich sehr auf ihr erstes gemeinsames Kind und planen, eine harmonische Atmosphäre für die Familie zu schaffen. Diese häusliche Harmonie soll anscheinend bereits mit der Hausgeburt eingeläutet werden. Giseles dafür angedachtes Anwesen in Florida, wo sie mit ihren Kindern gern viel Zeit im Freien verbringt, wurde kürzlich renoviert. Neben ihrer luxuriösen Residenz besitzt Gisele auch eine Ranch, die sich ideal zum Reiten eignet – ein Hobby, das sie mit ihrer Tochter Vivian teilt.

In ihrer 2018 veröffentlichten Autobiografie "Lessons: My Path To A Meaningful Life" berichtet Gisele von ihren vorherigen Hausgeburten, die trotz Bedenken von Tom und ihrem Arzt stattfanden. Durch mindestens ein halbes Dutzend Dokumentarfilme über natürliche Geburten ließ sich Tom schließlich überzeugen, einer Hausgeburt zuzustimmen. Die Entscheidung für die Hausgeburt von Sohn Benjamin fiel jedoch schwer, da er in einer ungünstigen Position lag und die Hüften des Models als zu klein eingeschätzt wurden – doch sie bestand darauf. Trotz Warnung ihres Arztes will sie sich den Wunsch nach einer Hausgeburt bei Baby Nummer drei nun zum dritten Mal erfüllen.

Anzeige Anzeige

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen im Jahr 2000

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige