Neue Doku enthüllt: O.J. Simpson tat Nicole viel Gewalt an

Am 12. Juni 1994 wurden Nicole Brown Simpson (✝35) und ihr Freund Ron Goldman auf brutale Art und Weise ermordet. 30 Jahre nach dem tragischen Vorfall wird ihre Geschichte in einer neuen Doku-Serie beleuchtet. In "The Life & Murder of Nicole Brown Simpson", die am 25. November ihre Erstausstrahlung feiert, teilen ihre Schwestern Denise, Dominique und Tanya persönliche Erinnerungen und gewähren tiefe Einblicke in das Leben ihrer Schwester – allen voran in die turbulente Ehe mit ihrem Mann O.J. Simpson (✝76), die gewalttätig gewesen sein soll. "Er packte sie [Nicole] am Hals, drückte sie gegen die Küchentür und warf sie zur Tür hinaus, sodass sie auf dem Hintern landete und blutige Ellbogen hatte", erinnert sich beispielsweise Denise in der Doku an eine Situation, wie ein erster Ausschnitt zeigt.

Die Ausstrahlung der Dokumentation fällt auf den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. "Was unserer Schwester Nicole passiert ist, hätte weder ihr noch irgendeiner anderen Frau passieren dürfen", äußern sich die Brown-Schwestern in einem Statement zu der Serie und fügen dem hinzu: "Wir hoffen, dass wir, indem wir Nicoles Geschichte erzählen, anderen helfen, Anzeichen zu erkennen und die Hilfe zu bekommen, die sie brauchen." Neben Nicoles Familie kommen auch enge Freundinnen wie Kris Jenner (68) zu Wort – sie erinnert sich vor allem an die schönen Zeiten mit der Schauspielerin. "Eine meiner schönsten Erinnerungen an Nicole war, als sie zur Weihnachtszeit auf das Dach kletterte und ihre eigene Weihnachtsbeleuchtung bastelte", blickt das Kardashian-Oberhaupt zurück.

Nicoles Leben fand im Juni 1994 ein tragisches Ende. In der Nacht zum 13. Juni entdeckten Nachbarn die 35-Jährige und ihren Freund Ron in einer Blutlache im Eingangsbereich ihrer Wohnung. Laut des Autopsieberichts wurde Nicole sieben Mal in den Hals und die Kopfhaut gestochen. Ihr Ex-Mann O.J., mit dem sie von 1985 bis 1992 verheiratet war, wurde wegen Mordes an ihr und Ron festgenommen. Er kam vor Gericht, wo er von Kim Kardashians (44) Vater Robert Kardashian Sr. (✝59) vertreten wurde. Am 3. Oktober 1995 wurde der damalige NFL-Star von den Geschworenen freigesprochen. Ein wichtiger Faktor für seinen Freispruch soll ein Handschuh mit dem Blut der Toten gewesen sein – dieser passte O.J. bei der Anprobe im Gerichtssaal aber nicht.

Getty Images Kris Jenner im Mai 2024

Getty Images Anwalt Robert Kardashian mit O.J. Simpson im Mai 1995 vor Gericht

