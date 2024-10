Upgrade? Fans feiern Mats Hummels' Pärchen-Debüt mit Nicola

Lange wurde spekuliert, nun ist es offiziell: Mats Hummels (35) hat eine neue Frau an seiner Seite. Nicola Cavanis und der ehemalige BVB-Spieler feierten ihre Liebe am Montag bei der Ballon-d'Or-Verleihung in Paris auf dem Red Carpet. Den Fans des Sportlers scheint der gemeinsame Pärchenauftritt mächtig gefallen zu haben. "So ein zauberhaftes Paar. Die passen wunderbar zusammen. Ich freue mich für Mats. Er hat es mehr als verdient", freut sich beispielsweise ein Fan unter einem Promiflash-Beitrag im Netz. Ein weiterer schreibt: "Superschöne und natürliche Frau!" Ein Nutzer meint sogar, dass Nicola viel attraktiver als Mats' Ex Cathy Hummels (36) wäre: "Einfach ein Upgrade." Außerdem findet seine Community, dass der Sportler jetzt viel glücklicher und zufriedener wirkt.

Nicola und Mats präsentierten sich bei der Verleihung überglücklich. Sie strahlen über beide Ohren und warfen sich für diesen besonderen Anlass in Schale. Das Model trug ein hellblaues, figurbetontes Kleid, das bis zum Boden reichte. Ein locker gebundener Knoten verlieh der Robe das gewisse Extra. Mats entschied sich für einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und einer Fliege um den Hals.

Bereits im November 2023 wurden die ersten Gerüchte laut, dass Mats eine neue Partnerin an seiner Seite haben soll. Anschließend wurden der Profikicker und die brünette Schönheit immer wieder zusammen gesichtet – beim gemeinsamen Feiern des Neujahrs, bei einem idyllischen Urlaub auf Ibiza oder beim Tanzbein-Schwingen auf einem Konzert von Adele (36). Vor Nicola wurden dem 35-Jährigen mehrfach Romanzen mit der einen oder anderen Netz-Bekanntheit nachgesagt. Zuvor führte der Fußballer über 13 Jahre eine Ehe mit Cathy. Gemeinsam mit der Moderatorin durfte er vor rund sechs Jahren den kleinen Ludwig (6) auf der Welt begrüßen.

Anzeige Anzeige

Instagram / nicola Nicola Cavanis im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Cathy Hummels und Mats Hummels im Jahr 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige