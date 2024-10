War Liam Paynes (†31) unveröffentlichter Song ein Hilferuf?

Der tragische Tod von Liam Payne (✝31) kam für seine Fans und Familie sehr plötzlich. Vor etwa zwei Wochen stürzte er im Drogenrausch von dem Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires. Seitdem sind einige Ausschnitte seiner noch unveröffentlichten Songs ans Licht gekommen – wie auch ein Track, der "Look What You've Done" heißen soll. Auf TikTok teilt ein Musikproduzent mit dem Namen Adam Midgley ein Video, in dem die tragischen Lyrics des Liedes zu hören sind. "I'm a little less high than I used to be. Still a little uncertain of everything", lauten die Worte – zu Deutsch: "Ich bin etwas weniger high als früher. Ich bin immer noch ein wenig unsicher, was alles angeht." Weiter singt er: "And I'm all in my head now, every night when I lay down. Does it ever get easier?" Er fragt also: "Und ich bin jetzt jede Nacht, wenn ich mich hinlege, nur noch in meinem Kopf. Wird es jemals leichter?" In Anbetracht seines tragischen Todes könnten diese Worte als Hilferuf des Musikers aufgefasst werden. Mittlerweile hat der Produzent das Video wieder gelöscht.

Adam ist laut Mirror einer der Produzenten, der mit Liam unter dem Musiklabel Universal Music zusammenarbeitete. Kurz vor seinem Tod wurde der ehemalige One Direction-Star von dem Unternehmen fallengelassen. Seine Karriere nach dem Aus von One Direction war schon lange ins Stocken geraten. Sein zweites Solo-Album ließ länger auf sich warten, als erwartet – jedoch hoffen viele Fans, dass die Platte zu Ehren Liams doch noch veröffentlicht wird. Es ist bereits der zweite Song, der nach dem Tod des Briten veröffentlicht wurde. Schon "Do No Wrong" sorgte für Aufsehen – in diesem Track war auch Liams Schwester Ruth zu hören, was die Fans des Musikers tief berührte.

Zuletzt gab es eine neue Erkenntnis im Falle von Liams Tod: Es wurde lange vermutet, dass ein Hotelangestellter dem Musiker einen Cocktail mit verschiedenen Drogen zur Verfügung gestellt hatte. Die verbotenen Substanzen wurden durch einen toxikologischen Test und eine Autopsie in Liams Körper nachgewiesen. Auch sein Hotelzimmer sei voller Spuren und Beweise gewesen. Unter anderem konnten Kokain, Crack, Methamphetamin, Ketamin und MDMA sichergestellt werden. Der Mitarbeiter des Hotels soll mittlerweile von den polizeilichen Behörden untersucht worden sein, wie der argentinische TV-Sender Canal 13 berichtete.

Getty Images Liam Payne im November 2013

Getty Images Liam Payne im September 2019

