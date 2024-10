Britney Spears zeigt sich wieder hüllenlos auf Social Media

Britney Spears (42) schwang mal wieder das Tanzbein – dieses Mal halb nackt! In ihrem neuesten Instagram-Video zeigte die Sängerin zu dem Song "Love on the Brain" von Rihanna (36), was sie drauf hat, und ließ lasziv ihre Hüften kreisen. Für die Tanzeinlage schlüpfte die "Gimme More"-Interpretin in ein knappes, weißes Spitzen-Dessous. Als Schuhwerk wählte sie braune, hochhackige Pumps. Den Clip kommentierte Britney lediglich mit drei Schwert-Emojis.

Die Tanzeinlagen im Netz kommen jedoch nicht bei allen Zuschauern gut an: Vor wenigen Monaten beschwerte sich Ozzy Osbourne (75) im "The Osbourne Podcast" über den Popstar. "Ich habe es satt, immer die arme, alte Britney Spears auf YouTube zu sehen. Jeden verdammten Tag tanzt sie im Internet. Es ist einfach nur sehr, sehr traurig." Das ließ Britney natürlich nicht auf sich sitzen und schoss in einem Statement, das sie auf Instagram veröffentlichte, zurück: "Nummer eins: Ich tanze fast nie. Und Nummer zwei: Ich bin überhaupt nicht arm!"

Die wilden Tänze des Popstars riefen in der Vergangenheit sogar die Polizei auf den Plan: Während einer Performance fuchtelte Britney unbeholfen mit Messern herum – zu viel für ihr engstes Umfeld. "Jemand, der Britney nahesteht, [...] war sehr besorgt um ihr psychisches Wohlbefinden", erklärte ein Beamter gegenüber Page Six. Die Cops statteten der leidenschaftlichen Tänzerin daher einen Besuch ab und führten einen Wellness-Check bei ihr durch.

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

Anzeige Anzeige