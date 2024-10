"Kein Clown": Darum fehlte Elena Miras beim Promi-BB-Finale

Am Montag stand das große Finale der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel an. Eine ausgeschiedene Bewohnerin war aber nicht mit von der Partie – und zwar Elena Miras (32). Sie war am vergangenen Freitag aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden. Auf Instagram enthüllte die frühere Love Island-Bekanntheit nun den Grund für ihr Fehlen: "Ich bin nicht im Finale dabei, weil ich entschieden habe, nicht länger den Clown zu spielen." Zudem betonte sie, dass sie diesen Entschluss keineswegs bereue: "Für mich war es die beste Entscheidung. Was sollte ich dort überhaupt noch?"

Dass ihre Zeit im Container ordentlich an ihren Kräften gezehrt hat, machte die Reality-TV-Darstellerin kurz nach ihrem Auszug auf Social Media deutlich: "Meine Reise bei 'Promi Big Brother' war eine der größten Herausforderungen, denen ich mich jemals stellen musste." Letztendlich spielte ihre Gesundheit nicht mehr mit und sie musste abbrechen. Trotzdem möchte Elena in naher Zukunft mehr von sich hören lassen und kündigte an: "Ich habe noch viel auf dem Herzen und die Zeit wird bald kommen, um all das zu sagen, was gesagt werden muss."

Ob damit auch ihr Aufeinandertreffen mit Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) gemeint ist? Letzterer ist der Kindsvater und Ex der früheren Dschungelcamp-Kandidatin. Zu ihm hat Elena jedoch ein eher angespanntes Verhältnis. In der Show wurde sie nicht nur mit ihm konfrontiert, sondern auch mit seiner neuen Partnerin Leyla, die sogar als Siegerin hervorging. Damit aber nicht genug: Kurz nach Elenas Promi-BB-Ende kam eine weitere Überraschung. Mike machte seiner Partnerin während der Sendung einen Heiratsantrag, der natürlich nicht spurlos an seiner Ex-Freundin vorbeiging.

