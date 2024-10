Fans kritisieren Kim Kardashians Geburtstagsgruß an Caitlyn

Kim Kardashian (44) hat Caitlyn Jenner (75) zu ihrem 75. Geburtstag in Malibu Gesellschaft geleistet. Die Feier fand am 28. Oktober statt und Caitlyn feierte ihren besonderen Tag im Kreise der Familie und Freunde. Neben Kim waren auch Brody Jenner (41), Caitlyns Sohn, sowie seine Verlobte Tia Blanco und ihre 15 Monate alte Tochter Honey dabei. Caitlyn teilte auf Instagram freudig ihre Begeisterung über das Treffen: "Familie ist alles! So viele Kinder und Enkelkinder an einem Ort." Sie bedankte sich bei den Anwesenden für die großzügigen Geschenke.

Im Gegensatz zu den enthusiastischen Kommentaren von Caitlyn stach Kim Kardashians Geburtstagswunsch auf Instagram durch seine Kürze hervor: "Alles Gute zum 75. Geburtstag. Ich liebe dich." Caitlyn reagierte liebevoll mit: "Liebe dich so sehr. Danke für alles." Die Fans bemerkten einen Unterschied zu Kims vorherigen Geburtstagsbeiträgen. Sie schrieben von einer vermeintlich erzwungenen Geste, da Kims Geburtstagswünsche für Caitlyn letztes Jahr deutlich herzlicher ausfielen. Andere Social-Media-Nutzer sahen in dem Kommentar keine unterschwellige Botschaft: "Diese kurze und süße Bildunterschrift mit genau einem Bild, ich sterbe."

Die vielleicht kühleren Worte von Kim könnten im Zusammenhang mit einer früheren Auseinandersetzung stehen. Im November 2023 hatte Caitlyn in der Dokuserie House of Kardashian behauptet, Kim sei "berechnend". Kim äußerte sich dazu in der fünften Staffel ihrer Hulu-Serie, dass solche Aussagen sie nicht sonderlich störten. Sie betonte, welche Rolle Caitlyn in ihrem Leben als großartiger Stiefvater gespielt habe, und dass Kommentare oder verdrehte Darstellungen ihre Sicht auf ihr Leben nicht ändern könnten.

