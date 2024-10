Heidi Klum strahlt mit Kids bei ihrer Restaurant-Eröffnung

Heidi Klum (51) hat am Dienstagabend gemeinsam mit dreien ihrer vier Kinder – Lou (15), Leni (20) und Johan (17) – sowie ihrem Mann Tom Kaulitz (35) die große Eröffnung ihres Restaurants "Crazy Pizza" im New Yorker Stadtteil SoHo besucht. Bei dem Event präsentierte sich die Familie gut gelaunt und posierte fröhlich für die Kameras, wie Schnappschüsse von Daily Mail zeigen. Die Eröffnung des von Heidi und ihrem Ex Flavio Briatore (74) konzipierten Pizza-Lokals zog zahlreiche Stars an und bot der Familie eine gute Gelegenheit für einen gemeinsamen Ausflug ins Nachtleben der Stadt.

Besondere Aufmerksamkeit erregte Leni, die in einem schwarzen langärmeligen Oberteil und einem Slip mit Strumpfhose posierte. Dazu kombinierte sie eine Baseball-Cap mit dem Nachnamen ihres Vaters Flavio. Ihre Schwester Lou strahlte währenddessen in einem schwarzen Kleid und schicken Stiefeln. Bruder Johan präsentierte sich in einem legeren Hoodie mit lockerer Hose. Mama Heidi ging es etwas schicker an: Sie wählte ein buntes Kleid mit Schmetterlingsprint und Schnürdetails am Ausschnitt, das sie mit Krokodillederstiefeln kombinierte. Die GNTM-Chefin teilte auf Instagram einige Eindrücke von der Eröffnungsparty des Restaurants, wo mit lustigen Köchen und einem DJ für Unterhaltung gesorgt wurde. Unter den Gästen befanden sich auch Modedesigner Christian Siriano (38) sowie die ehemaligen "RuPaul's Drag Race"-Teilnehmer Gottmik und Violet Chachki.

Für Heidi und ihre Familie steht in ein paar Tagen ein weiteres wichtiges Event an: Heidis legendäre Halloweenparty! Das Supermodel ist bekannt für seine Gruselfeiern, zu der es jedes Jahr ein aufregendes Kostüm präsentiert. Schon seit Jahren arbeitet die gebürtige Bergisch-Gladbacherin mit dem Oscar-nominierten Make-up-Künstler Mike Marino und seinem Team zusammen, um die atemberaubenden Verkleidungen umzusetzen. In einem Interview mit DailyMail erklärte sie einmal: "Ich beginne mit den Ideen meistens schon am 1. November für das nächste Jahr." 2023 zeigte sie sich in einem extravaganten Pfauenkostüm, während ihr Mann Tom passend dazu ein Pfauenei darstellte. Im Jahr zuvor war Heidi ein Regenwurm, ihr Gatte der dazu passende Fischer.

Instagram / heidiklum Lou und Heidi Klum auf dem Coachella 2024

MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum als Zombie-Angler und riesiger Regenwurm, Oktober 2022

