Hochschwanger: Liz Kaeber setzt ihre Babykugel in Szene

Liz Kaeber (32) verkündete im August süße Neuigkeiten: Nachdem sie sich bereits lange Zeit Nachwuchs gewünscht hatte, erwarten sie und ihr Partner Nick Maerker derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. Jetzt zeigt die ehemalige Bachelor-Kandidatin, was sie hat: Mit einem süßen Schnappschuss auf Instagram offenbart die Influencerin, wie groß ihre Babykugel schon ist. In einem engen weißen Kleid, das ihre runde Körpermitte perfekt zur Geltung bringt, strahlt sie mit einem breiten Lächeln glücklich in die Linse. Dabei hält Liz liebevoll mit beiden Händen ihren Bauch.

Schon nach wenigen Minuten sammeln sich unter dem Post zahlreiche liebe Nachrichten. "Die Kugel steht dir so unfassbar gut", "Und plötzlich siehst du einfach aus, wie eine Mami. Du strahlst nun anders. Wunderschön, liebe Liz" und "So schön. Du siehst fantastisch aus", lauten nur einige der zahlreichen begeisterten Kommentare. "Die Schwangerschaft steht dir so unglaublich gut", schwärmt zudem ein weiterer Nutzer.

Doch obwohl die Beauty überglücklich darüber ist, schwanger zu sein, gab sie kürzlich auch zu, dass die Schwangerschaft besonders zum Ende hin nicht ganz einfach ist. "Wir zwei platzen hier schon halb. Es wird auch immer anstrengender, muss ich gestehen. Ich habe aufgrund dessen jetzt auch schon ein paar Events abgesagt, gerade die, die weiter weg sind, weil ich das einfach nicht mehr so richtig kann", gestand sie vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

Anzeige Anzeige