Ohne Frederik: Königin Mary gönnt sich Auszeit in Sydney

Die dänische Königin Mary (52) hat diese Woche mit einem überraschenden Besuch in Australien für Aufsehen gesorgt. Am Mittwoch wurde die Royal gemeinsam mit ihrer Tochter Prinzessin Josephine (13) am Bronte Beach in Sydney gesichtet. In sportlicher Freizeitkleidung, mit Sonnenbrille und Kappe joggte Mary durch den Sand und spazierte entlang der Strandpromenade. Wie Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, vermuten lassen, scheint die gebürtige Australierin den Tag in ihrer Heimat mit ihrer Tochter genossen zu haben. Von ihrem Ehemann König Frederik (56) fehlte bei dem Ausflug allerdings jede Spur.

Als dänische Königin ist Mary oft auf Reisen und beglückte dabei zuletzt auch die Berliner mit ihrer Anwesenheit. Die Hauptstadt besuchte Mary allerdings gemeinsam mit Frederik. Die dänischen Royals waren eingeladen, um zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68), seiner Frau Elke sowie dem schwedischen und norwegischen Königspaar das 25. Jubiläum der Nordischen Botschaften in Berlin zu feiern. Mary brillierte bei ihrem Auftritt in einer glamourösen roten Robe und zog damit alle Blicke auf sich.

Mary Donaldson, wie die Königin vor ihrer Hochzeit hieß, wurde 1972 in Tasmanien, Australien, geboren und traf Frederik in ihrem Heimatland während der Olympischen Spiele 2000 in Sydney. Die beiden verliebten sich und heirateten 2004 in Kopenhagen. Gemeinsam haben sie vier Kinder: Prinz Christian (19), Prinzessin Isabella (17) sowie die Zwillinge Prinz Vincent (13) und Prinzessin Josephine. Obwohl Marys Pflichten als Königin von Dänemark – seit der Abdankung von Königin Margrethe (84) im Januar 2024 – sie überwiegend in Europa halten, liegt ihr die Verbindung zu ihrer australischen Heimat sehr am Herzen. Sie nutzt jede Gelegenheit, ihren Kindern die Kultur und Natur Australiens nahezubringen und dort Zeit mit ihrer Familie zu verbringen.

ActionPress/ Frederic Kern / Future Image Königin Mary und König Frederik in Berlin, Oktober 2024

Getty Images König Frederik und Königin Mary von Dänemark

