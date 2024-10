Total verliebt: Bibi Heinicke teilt Kuschelfoto mit Timothy

Bianca Heinicke (31) und ihr Freund Timothy Hill (29) touren derzeit mit ihrem gemeinsamen Podcast "SinnSafari" durch Deutschland. Am Dienstag feierten die Social-Media-Bekanntheit und ihr Partner ihren Tour-Auftakt in Berlin und sind nun für ihre nächste Veranstaltung schon in München. Trotz des Stresses finden sie offenbar dennoch Zeit für Zweisamkeit. Das zeigt Bibis neues Foto auf Instagram. Auf diesem schmiegen sich die YouTube-Ikone und Timothy verliebt aneinander, während sie an einem Restauranttisch sitzen. "Wir warten auf unser Frühstück", erklärt die zweifache Mutter zu dem Pärchenfoto.

Zu dem gemeinsamen Schnappschuss richtet Bibi auch noch dankbare Worte an ihre Fans. "Die letzten Tage waren so ereignisreich [...]. Ich bin einfach nur dankbar für all diese Erfahrungen und diese unglaublichen Erlebnisse mit euch", schreibt die Ex-Frau von Julian Claßen (31). Bianca scheint sehr glücklich über den bisherigen Verlauf ihrer Podcast-Tour zu sein – und das trotz starker Kritik. Wie Bild vor wenigen Tagen berichtete, lief bei dem Event in Berlin nicht alles perfekt. Von 250 Sitzplätzen soll nur etwa die Hälfte besetzt gewesen sein. Außerdem sollen die Konversationen laut der Boulevardzeitung "einstudiert, unauthentisch und krampfhaft" gewirkt haben.

Von den negativen Stimmen lässt sich Bibi aber offenbar nicht unterkriegen. Zehn Jahre lang galt die zweifache Mutter als erfolgreichste YouTuberin Deutschlands. Ganz plötzlich nahm sie sich vor zwei Jahren jedoch eine Social-Media-Auszeit und verschwand von der Bildfläche. Erst vor wenigen Monate feierte sie ihr Comeback – und das ziemlich verändert. In ihrer Zeit abseits der Öffentlichkeit krempelte die Content Creatorin ihren Lebensstil um und begeistert sich nun für Yoga und vegane Ernährung.

Instagram / timothyjordanhill Bianca Heinicke, YouTube-Star

Instagram / biancaheinicke Timothy Hill und Bianca Heinicke, Podcaster

