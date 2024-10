Leere Plätze: Bibi Heinickes Live-Podcast in Berlin floppt

Es hätte ein erfolgreicher Abend werden können: Das Live-Event zum Podcast "SinnSafari" von Bianca Heinicke (31) und ihrem Partner Timothy Hill (29) wurde groß angekündigt. Doch wie Bild berichtet, lief es alles andere als grandios. Das Paar lud die Zuhörer des Podcasts in die Astor Film Lounge in Berlin ein – von den 250 Sitzplätzen waren allerdings nur etwa die Hälfte besetzt. Auch der Inhalt der Show soll zu Wünschen übrig gelassen haben. Die Konversationen wirkten laut dem Blatt einstudiert, unauthentisch und krampfhaft. Nur zum Ende hin soll sich das Ganze noch aufgelockert haben.

Die Niederlage der Podcast-Live-Show hatte sich schon angekündigt, denn auch der Podcast selbst fiel bei den Fans der früheren Beauty-Influencerin durch. Erst vor einem Monat lief das Audio-Programm an, stieß jedoch sofort auf Kritik. Besonders, dass die hörbare Show nicht kostenlos sei, machte die Fans sauer. "Die erste Folge hätte ruhig erst mal kostenlos sein können, damit man weiß, worum es überhaupt geht und ob man es weiterhören will", war damals die Meinung von Vielen unter dem Ankündigungspost auf Instagram. Andere meinten: "Wieder wird etwas vermarktet. Schade. Das stellt alles infrage, was sie seit ihrer Comeback-Ankündigung gesagt hat."

Das Comeback im Netz ließ lange auf sich warten. An der Seite von Julian Claßen (31) wurde Bianca zu einer von Deutschlands beliebtesten Beauty-Influencerin und hatte auf ihrem YouTube-Kanal einige Millionen Follower. Nach der Trennung der beiden war sie einige Jahre lang komplett von der Bildfläche verschwunden und traute sich erst im Januar wieder in die sozialen Medien zurück – und das mit einem ganz neuen Konzept. Jetzt fokussiert sie ihren Content auf Selbstfindung, vegane Küche und darauf, wie man ein "glückliches, erfülltes Leben" leben kann, erklärte sie Anfang Januar in ihrer Story.

Instagram / biancaheinicke Timothy Hill und Bianca Heinicke

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, deutsche Influencerin

