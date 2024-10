Alabama Barker überrascht Fans mit natürlichem Look

Alabama Barker (18), die Stieftochter von Kourtney Kardashian (45), überrascht ihre Fans mit einem ungewohnt natürlichen Selfie auf Instagram. Statt ihres üblichen stark geschminkten Looks präsentiert sie sich mit minimalem Make-up – lediglich ein glänzender Lipgloss ziert ihre Lippen. Ihre klare Haut und die strahlend grünen Augen stehen dabei im Mittelpunkt. Die junge Influencerin, die sonst für ihr glamouröses Auftreten bekannt ist, zeigt eine ganz andere Seite von sich, was bei ihren Followern für Begeisterung sorgt.

Die jüngste Tochter von Travis Barker (48) und Mitglied der berühmten Kardashian-Barker-Familie ist normalerweise selten ohne ihr charakteristisches, intensives Make-up zu sehen. Wie viele Mitglieder der Kardashian-Jenner-Dynastie bevorzugt Alabama einen Look mit volldeckender Foundation, auffälliger Wimpernverlängerung, überzeichneten Lippen und markantem Eyeliner. Umso überraschender ist ihr neuer Beitrag, unter dem sich zahlreiches Lob für ihre natürliche Schönheit findet. Viele Fans kommentieren, wie sehr sie ihren natürlichen Look lieben und ermutigen sie, sich öfter so zu zeigen. Erst kürzlich hatte Alabama gemeinsam mit ihrer Stiefmutter Kourtney ein Foto geteilt, auf dem beide in schwarzen Outfits und mit dramatischem Make-up posierten, was ihrem üblichen Stil entspricht.

Alabama lebt gemeinsam mit ihrem Vater Travis und Kourtney, über die sie öffentlich mehrfach sehr wertschätzend gesprochen hat. An Kourtneys Geburtstag in diesem Jahr schrieb sie in den sozialen Medien rührende Worte: "Du bist die beste Stiefmutter, die ich mir wünschen kann. Selbst wenn du dich nicht gut fühlst oder einen harten Tag hattest, stellst du immer die Familie an erste Stelle." Auch Kourtney erwiderte diese Zuneigung und bezeichnete Alabama als "wahren Segen" in ihrem Leben. Die Patchwork-Familie scheint also harmonisch zu funktionieren. Kourtney und Travis, die lange Zeit befreundet und Nachbarn waren, bevor sie ein Paar wurden, haben insgesamt sieben Kinder in ihrer großen Familie.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DBFHvg3zNmV/?img_index=1 Alabama Barker ohne Make-up, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / alabamaluellabarker Kourtney Kardashian und Alabama Luella Barker im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige