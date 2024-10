Diese kultige Filmfigur ist Jennifer Garners Halloweenkostüm

Jennifer Garner (52) lässt die Fanherzen höherschlagen. Zu Halloween entschied sich die Schauspielerin für ein Kostüm der Extraklasse – sie verkleidete sich als Jenna Rink. Das ist die Hauptfigur aus Jens Kultkomödie "30 über Nacht". Das Ganze hielt die US-Amerikanerin in einem Clip auf Instagram fest, in dem sie in einem grün-, blau-, braun-lilafarbenen Outfit, für das die Filmfigur bekannt ist, durch die Gegend hüpft. "Frohes 20. Halloween-Jubiläum, Jenna Rink!", kommentierte der Hollywoodstar seinen Post.

Jennifers Fans sind ganz aus dem Häuschen, was ihre Verkleidung betrifft. In der Kommentarspalte ihres Social-Media-Beitrags häufen sich zahlreiche Komplimente, in denen es unter anderem lautet: "Ich komme auf deine Niedlichkeit einfach nicht klar!" Außerdem schwärmte Sängerin Rita Wilson (68): "Du bist Lebensfreude pur!" Und auch Tote Mädchen lügen nicht-Star Katherine Langford (28) schrieb sichtlich begeistert: "Sie steckt in jedem einzelnen von uns."

Aber nicht nur Jennifer sorgte für einen echten Kultmoment. Auch Realitystar Molly-Mae Hague (25) setzte an Halloween auf eine klassische Verkleidung, die Kindheitserinnerungen hervorruft. Gemeinsam mit ihrer Tochter Bambi schlüpfte sie in die Rolle einer Märchenfigur. Die Kleine begeisterte in einem niedlichen Rotkäppchen-Kostüm und die Influencerin war der böse Wolf, der sich als Großmutter des Mädchens verkleidet hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige