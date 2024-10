Halle Bailey verkleidet sich zu Halloween als Halle Berry

Die Sängerin Halle Bailey (24) hat schon einige ausgefallene Looks präsentiert. Ihr Halloween-Outfit setzt allerdings allem die Krone auf. Wie ein Foto, das die Arielle, die Meerjungfrau-Darstellerin auf Instagram postet, zeigt, verkleidet sie sich dieses Jahr als ihre Namensvetterin Halle Berry (58). Auf dem Bild präsentiert sie sich in dem orangefarbenen Bikini, den die Oscarpreisträgerin als Jinx Johnson in "Stirb an einem anderen Tag" zum Besten gab. Inspiriert vom einstigen Bond-Girl, trägt sie ihre Haare in einem stylishen Kurzhaarschnitt. Auch der Pistolengürtel der Actionheldin darf natürlich nicht fehlen. Zu der beeindruckenden Verwandlung schreibt der Disney-Star das Wortspiel: "Halleween 2024."

Bei den Fans kommt die Hommage an die Schauspielerin unglaublich gut an. Ein Follower kommentiert: "Wenn es jemals ein Remake von dem James Bond-Film geben sollte, haben sie ihre Jinx gefunden!" Doch auch Halle Berry höchstpersönlich ist begeistert: Sie repostet das Foto und widmet ihrer jüngeren Kollegin nette Worte auf Social Media. "Die Königin findet es gut. Mein Lebenstraum ist erfüllt", schwärmt die 24-Jährige daraufhin im Netz.

Halle Bailey hat bereits in der Vergangenheit über die Ähnlichkeit ihrer Namen gesprochen. Zu Gast bei "Live with Kelly and Mark" verriet sie im Mai 2023, dass ihre Eltern große Fans der 58-Jährigen seien und den Vornamen nicht unabsichtlich gewählt hätten. "Es gibt niemanden, mit dem ich lieber einen Namen teilen würde. Sie ist so cool!", berichtete die Schwester von Chloe Bailey. Erstmals getroffen habe sie die andere Halle bei den Oscars 2023: "Sie ist einfach ein Engel!"

Getty Images Halle Berry im März 2022

Getty Images Halle Bailey, September 2024

