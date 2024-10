Hatten "Hochzeit auf den ersten Blick"-Toni und Pia Zweifel?

Toni und Pia sind bei der diesjährigen Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel das erste Match, das sich das Jawort gab. Das Besondere an der Datingshow ist, dass sich die Paare vor dem Traualtar das erste Mal begegnen, einander also völlig fremd sind. Im exklusiven Interview mit Promiflash verraten die frischgebackenen Eheleute jetzt, ob sie deswegen Zweifel hatten. "Ich glaube, Bedenken hat jeder, wenn er jemanden Fremden heiratet", betont Pia und fügt hinzu: "Mein großes Bedenken war, dass das Zwischenmenschliche vielleicht nicht passen könnte, da ich mir schlecht vorstellen konnte, dass man das vorab durch irgendwelche Tests herausfinden kann."

Um den richtigen Partner finden zu können, werden die Kandidaten nämlich mit einigen Tests genauestens unter die Lupe genommen. Dabei versucht das Experten-Trio bestehend aus Dr. Sandra Köhldorfer (43), Beate Quinn und Markus Ernst, die Singles durch psychotherapeutischen Methoden sehr gut kennenzulernen. So versuchen sie beispielsweise ihre sexuellen Präferenzen und Erwartungen herauszufinden. Während die 27-Jährige diesem System zunächst noch ein wenig kritisch gegenüberstand, sah das bei ihrem Partner anders aus: Toni hatte scheinbar vollstes Vertrauen in das Experiment. "Bis auf das Wetter hatte ich keine Bedenken – wir wussten ja irgendwo, worauf wir beide uns da einlassen", erklärt er im Gespräch mit Promiflash.

Die erste Folge der elften Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" lief vergangenen Montag. Darin schlossen Pia und Toni den Bund fürs Leben – und schienen trotz der Vorfreude auch ein wenig aufgeregt zu sein. Insbesondere dem 31-Jährigen war seine Nervosität anzusehen, als er sich auf den Weg zum Altar machte. Wie die Kauffrau in einem Interview nach der Trauung offenbarte, war dies jedoch etwas, was Toni in ihren Augen sehr sympathisch machte. "Ich habe um mich herum gar nichts wahrgenommen, außer ihn. Es war schon schön und er hat mich in seinen Bann gezogen", verriet sie.

Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn

Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Toni und Pia, 2024

