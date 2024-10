Kehrt Olivia Rodrigo etwa wieder zur Schauspielerei zurück?

Wird Olivia Rodrigo (21) bald wieder auf den Fernsehbildschirmen zu sehen sein? Die Sängerin und Schauspielerin schloss erst kürzlich ihre Konzerttour "GUTS" ab und könnte nun wieder etwas mehr Zeit für die Schauspielerei haben. Auf der Premiere ihres Konzertfilms "Olivia Rodrigo: GUTS World Tour" am Freitagabend erklärte sie gegenüber E! News, ob sie eine mögliche Rückkehr zur Schauspielerei in Erwägung zieht: "Das würde ich sehr gerne. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen, und ich liebe es, Geschichten in Songs zu erzählen, aber ich bin auch nicht dagegen, Geschichten in Filmen zu erzählen, das würde mich wirklich reizen." Einen konkreten Plan verriet die "Vampire"-Interpretin allerdings nicht: "Wer weiß? Wir werden sehen, wohin der Wind mich trägt."

Auf der Premiere ihres Konzertfilms, der am Dienstag auf Netflix veröffentlicht wird, wagte die 21-Jährige einen von Lingerie inspirierten Look. Sie posierte in einem dunkelviolett-schwarzen Vintage-Kleid von Christian Dior und trug ihre Haare gewellt und offen. Auf dem lila Teppich wurde sie von vielen ihrer Musikkollegen begleitet. Die Sängerin Chappell Roan (26), die die erste Hälfte der "GUTS"-Tour eröffnete und Remi Wolf, die den Support für die Konzerte in Europa spielte, standen für Fotos bereit. Ebenfalls anwesend waren die isländische Sängerin Laufey und die Marvel-Schauspielerin Xochitl Gomez.

Die junge Grammy-Gewinnerin hatte sich in der Vergangenheit auf ihre Musikkarriere konzentriert, bekannt wurde sie allerdings durch ihre schauspielerische Leistung in der Disney-Serie "High School Musical: Das Musical: Die Serie". Dort spielte sie in den ersten zwei Staffeln den Charakter Nini. Auch in der dritten Staffel war die "Drivers License"-Sängerin in einigen Episoden zu sehen, während ihre Musikkarriere bereits explodierte. Aufgrund ihres Erfolgs als Solosängerin beendete sie schließlich ihre Arbeit an der Serie und fokussierte sich auf ihre Konzerttouren. Nachdem diese nun allerdings abgeschlossen sind, könnte die Kalifornierin nun ja wieder Zeit haben – fürs Schauspiel oder ihren Freund Louis Partridge.

Getty Images Sängerinnen Olivia Rodrigo und Chappell Roan bei der "Olivia Rodrigo: Guts World Tour"-Filmpremiere

Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin

