Oh, là, là: Hailee Steinfeld posiert echt sexy auf Premiere

Am 30. Oktober fand die Netflix-Premiere der zweiten Staffel von "Arcane" statt. Zu diesem Anlass versammelten sich einige Promis und ließen sich im Blitzlichtgewitter auf dem Red Carpet ablichten – wie auch Hailee Steinfeld (27). Denn die Pitch Perfect-Darstellerin ist die Synchronstimme einer der Hauptcharaktere der Animationsserie – sie spricht seit Staffel eins den Charakter Vi. Auf dem Event strahlte die Schauspielerin in einem bodenlangen, figurbetonten, schwarzen Kleid in die Kamera. Der raffinierte Schnitt ihrer Robe ließ währenddessen einen Blick auf ihre trainierten Bauchmuskeln zu und das Abendkleid überzeugte mit einer goldenen Pailletten-Brustpartie.

Nicht nur ihre stylishen Looks punkten bei Hailees Fans – sie bewundern ihr Idol unter anderem für sein schauspielerisches wie auch musikalisches Talent. Abseits des öffentlichen Trubels ist es aber Hailee, die ihre Bewunderung häufig zum Ausdruck bringt – und besonders dann, wenn es um ihren Freund Josh Allen (28) geht. Ihn feuert die Sängerin regelmäßig bei seinen Footballspielen an – und ist sein allergrößter Fan. Das demonstrierte zuletzt ein Foto auf X. Auf dem Schnappschuss posiert Hailee mit einigen weiteren Bewunderern von Joshs Team, den Buffalo Bills, und wirkt überglücklich.

Der "Most Girls"-Interpretin wird schon seit über einem Jahr eine Beziehung mit dem Quarterback nachgesagt. Ganz offiziell bestätigte das Paar sein Liebesglück aber erst im Juli 2024. Die Turteltauben veröffentlichten ein Pärchenbild auf Instagram, auf dem im Hintergrund der beleuchtete Pariser Eiffelturm zu sehen ist. Währenddessen kuscheln beide miteinander. Einen Kommentar zu dem Schnappschuss gab es nicht – Hailee und Josh ließen das romantische Bild für sich sprechen.

Facebook/Michael Sinensky/Mega Hailee Steinfeld und Josh Allen im Restaurant Sushi by Boū in New York

Instagram / joshallenqb Josh Allen und Hailee Steinfeld

