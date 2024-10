Wenige Tage bis Geburt: Margot Robbies Mann kauft Windeln

Jetzt könnte es jederzeit losgehen! Bei Margot Robbie (34) und ihrem Ehemann Tom Ackerley (34) bricht wohl aktuell noch einmal der Nestbautrieb aus. Denn der werdende Vater wurde nun dabei gesichtet, wie er die letzten Vorbereitungen für die Geburt seines Kindes vornimmt, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Mit vollen Händen hastet der Filmproduzent die Straßen von Los Angeles entlang, um die Kiste voller Windeln in seinem Auto zu verstauen. Natürlich dürfen auch die Genussmittel für ihn selbst nicht fehlen: Neben den Windeln hält Tom nämlich unter anderem eine Flasche Wein in der Hand – eventuell, um seine Nerven zu beruhigen?

Das Newsportal berichtet, dass Margot nun in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft ist. Demnach soll das Baby bereits in den nächsten Tagen das Licht der Welt erblicken. Schon vor rund vier Wochen spekulierten Fans, ob die Barbie-Darstellerin mittlerweile am Ende ihrer Schwangerschaft angekommen ist. Denn die 34-Jährige wurde im September in einem transparenten Oberteil gesehen, das ihre schon zu diesem Zeitpunkt große Babykugel gekonnt in den Vordergrund stellte.

Margot und Tom lernten sich 2013 am Set des Films "Suite Française" kennen, wo er als Regieassistent tätig war und sie vor der Kamera stand. Aus der langen Freundschaft entwickelte sich schließlich Liebe, und 2016 gaben sie sich in einer romantischen Zeremonie das Jawort. In Interviews verriet Margot einst, dass sie nie gedacht hätte, er würde ihre Gefühle erwidern. "Wir waren so lange nur Freunde, ich wollte es nicht kaputtmachen", gestand sie der Vogue. Umso glücklicher ist sie nun, mit ihm eine Familie zu gründen und dieses neue Abenteuer gemeinsam zu beginnen.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Margot Robbie im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie und Tom Ackerley im November 2023

Anzeige Anzeige