Ziehen Prinz William und Kate mit den Kindern um die Häuser?

Aktuell haben Prinz William (42) und Prinzessin Kates (42) Kinder Herbstferien und verbringen diese mit der Familie. Und wie sieht ihr Plan für Halloween aus? Werden die Royals mit George (11), Louis (6) und Charlotte (9) um die Häuser ziehen und sich verkleiden? Auf diese Frage meint eine Anwohnerin, einen Hinweis geben zu können, denn sie habe Kate vor ein paar Jahren in der Halloween-Abteilung der Filiale King's Lynn gesichtet. "Sie war mit Charlotte und George unterwegs und schaute sich Halloween-Kostüme an, aber ihr Bodyguard beobachtete die Leute mit ihren Handys und sagte ihnen, sie dürften keine Fotos machen", behauptet die Frau gegenüber Mirror.

Zwar habe die Dame nicht sehen können, was Kate letztendlich kaufte, aber ihre Beobachtung macht eine royale Halloweenparty in diesem Jahr auf jeden Fall wahrscheinlicher. Dafür spricht auch Folgendes: Im Oktober 2022 soll Kate sogar mit ihren Kindern in der Nähe des Kensington-Palasts von Tür zu Tür gegangen sein, um ganz traditionell nach dem "Süßes, sonst gibt's Saures"-Brauch, Süßigkeiten zu sammeln. Ob dies auch in diesem Jahr der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.

Auch weitere Mitglieder der britischen Royals können sich für Halloween begeistern. In der Netflix-Doku "Harry & Meghan" plauderten Prinz Harry (40) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (43) aus, dass sie 2016 ein ganz besonderes Gruselfest erlebt haben. Damals waren beide nur wenige Monate liiert und machten ihre Beziehung noch nicht publik. Dank ihrer Kostüme konnten sie während einer Halloweenparty trotzdem ungestört ein Date genießen, da sie von den Gästen nicht erkannt wurden. "Es war so toll. Wir hatten einen riesigen Spaß", fasste Meghan diese Erinnerung zusammen.

Matt Porteous Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Oktober 2018

