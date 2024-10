Prinzessin Kate plant Auszeit mit ihrer Familie an Halloween

In Großbritannien sind derzeit Herbstferien. Wie The Sun berichtet, plant Prinzessin Kate (42) für die Zeit der Schulferien ihrer drei Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) eine zweiwöchige Familienauszeit. Währenddessen will die 42-Jährige das bevorstehende Halloween-Fest im Kreise der Familie genießen und sich gemeinsam mit ihren Kindern erholen. Auch Prinz William (42) habe dementsprechend geplant, seine öffentlichen Verpflichtungen in dieser Zeit zu reduzieren.

Laut GB News werden die drei Kinder Halloween mit ihren Cousins feiern und möglicherweise auch Zeit mit Kates Eltern, Carole (69) und Michael Middleton (75), verbringen. Carole hat in der Vergangenheit auf Instagram geteilt, wie sehr ihr Halloween am Herzen liegt: "Halloween ist für mich ein Highlight im Herbst. Ich erinnere mich noch gut an die Freude und den Nervenkitzel aus meiner eigenen Kindheit – die Gelegenheit, sich zu verkleiden, Kürbisse zu schnitzen und Süßigkeiten sammelnd von Tür zu Tür zu gehen!" Die königliche Kommentatorin Katie Nicholl, Autorin von "The New Royals", sagte zu den Herbstaktivitäten der Royals in den vergangenen Jahren: "Die Kinder lieben Halloween, Kate ist sehr in Stimmung und geht mit ihnen zum Süßes-oder-Saures-Spiel."

Nach den Herbstferien will Kate ihre Aktivitäten im Dienste des Königshauses wieder aufnehmen, wie The Sun schreibt. Kate, die ihren Krebs im März dieses Jahres öffentlich gemacht hatte, war eine Zeit lang von ihren königlichen Pflichten beurlaubt. Erst im September bestätigte sie das Ende ihrer Chemotherapie. Am 10. November etwa wird die Prinzessin beim Gedenkgottesdienst zum Remembrance Sunday erwartet.

Getty Images Carole Middleton, Prinzessin Kates Mutter

Getty Images Prinzessin Kate im Juli 2024

