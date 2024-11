Bill Kaulitz funkelt an Halloween als glitzernde Galaxis

Jedes Jahr legen sich die Promis an Halloween richtig ins Zeug. Auch Bill Kaulitz (35) zog für sein Kostüm alle Register. Der Sänger entschied sich für einen Ganzkörper-Glitzer-Look. In seiner Instagram-Story präsentiert er seinen Fans sein Kostüm – und das ist galaktisch. Er hüllt sich in einen hautengen Anzug, der komplett mit funkelnden Pailletten und Steinen bedeckt ist. Um die Schultern und den Kopf schwingen sich ebenfalls glitzernde Drähte, an denen Planeten befestigt sind. Gefeiert hat der Tokio Hotel-Star natürlich auf der berühmten Halloweenparty seiner Schwägerin Heidi Klum (51) in New York City.

Dass sein Halloween-Kostüm in diesem Jahr gleich das ganze Universum sein wird, verriet Bill bereits vor der Party im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (35) schien aber der Meinung zu sein, Bill hätte es auch etwas bescheidener angehen können: "Tom meinte zu mir: 'Ach ja, man hätte ja auch einen Stern oder ein Planet sein können.' Ich habe gesagt: 'Nein, ich bin das ganze Universum'", lachte der 35-Jährige. Sein Kostüm wurde direkt in den Big Apple geschickt, deshalb blieb es bis zur Anprobe spannend, ob der Anzug überhaupt passen würde.

Heidis Halloween-Party ist jedes Jahr ein riesiges Ereignis, zu dem zahlreiche Promis anreisen. Dieses Jahr scheint die Kaulitz-Klum-Familie sich mit dem Thema Galaxis abgestimmt zu haben. Die Germany's Next Topmodel-Jurorin war kaum wiederzuerkennen, als sie auf dem roten Teppich als Kultfigur E.T. aufschlug. Ihr Mann Tom war ebenfalls als freundliches Alien verkleidet, sodass die beiden ein perfektes Match bildeten. Heidi rundete ihren Look mit einer blonden Perücke ab, damit sie ein weibliches Pendant zu Tom darstellte. "Ich fand E.T. so niedlich und wie er herumzappelte und all die Momente, in denen E.T. sich mit einer Perücke verkleidete und alles, also dachte ich, es würde Spaß machen, E.T. zu werden und vor allem zwei zu sehen", erzählte die 51-Jährige gegenüber People.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill und Tom Kaulitz mit Heidi Klum auf ihrer Halloweenparty 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum an Halloween 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige