Romantischer Antrag: Nina Dobrev und Shaun sind verlobt

Was für schöne Nachrichten von Nina Dobrev (35) und Shaun White (38): Die Vampire Diaries-Darstellerin und der Snowboarder haben sich verlobt! Das gibt die Schauspielerin nun überglücklich via Instagram bekannt. "Ruhe in Frieden, Freund. Hallo Verlobter", witzelt sie unter ein paar Fotos des Heiratsantrags. Shaun hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: Er hielt unter einem mit zahlreichen Blumen geschmückten Bogen, der mit Kerzen und Blütenblättern umringt war, um die Hand seiner Partnerin an.

Die Freunde und Fans der beiden freuen sich total über die Verlobungsnews und überschütten sie mit Glückwünschen. So schreiben Claire Holt (36), Sam Claflin (38) und Chace Crawford (39): "Jaaaa, herzlichen Glückwunsch!", "Ja, Leute!" und "Ich liebe euch beide, Glückwunsch!" Ein begeisterter Fan kommentiert: "Und das Abenteuer wartet. Könnte nicht glücklicher für euch beide sein! Ihr beide habt ein langes, erfülltes, glückliches Leben verdient, so schöne Seelen mit viel Energie."

Nina und Shaun hatten sich 2019 kennengelernt und sind seitdem unzertrennlich. Erst vor wenigen Wochen wurde deutlich, wie sehr sie einander schätzen, als die Schauspielerin ihrem Liebsten einen süßen Text zum Geburtstag widmete. "Es gibt zu viele Fotos, zu viele Abenteuer, zu viel Lachen, zu viele süße Momente, zu viele Ausflüge, zu viele Insider-Witze, zu viele Erinnerungen und natürlich viel zu viele Fotos, die zu unpassend sind, um sie zu posten", schrieb Nina und teilte dazu einige niedliche Fotos von sich und ihm und schloss ihr Posting mit "Ich liebe dich zu sehr, Geburtstagskind" ab.

Getty Images Nina Dobrev im März 2024

ActionPress Nina Dobrev und Shaun White

