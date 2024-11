Nicht von dieser Welt: Das ist Heidi Klums Halloween-Look

Heidi Klum (51) liebt Halloween! Daraus macht das Model auch keinen Hehl: Jedes Jahr schmeißt die Laufstegschönheit eine fette Gruselparty – und da darf ein auffälliges Kostüm natürlich nicht fehlen. Ob Wurm, Strauß oder Werwolf: Die Beauty ist sich für keinen Look zu schade. Auch in diesem Jahr hat sich Heidi wieder ein ganz besonderes Outfit überlegt. Was es ist, erfahrt ihr im Promiflash-Video.

