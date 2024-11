Paul Mescal begeistert in Braun bei "Gladiator II"-Premiere

Paul Mescal (28) zog am Mittwochabend alle Blicke bei der Premiere des mit Spannung erwarteten Films "Gladiator II" auf sich. Zu der Veranstaltung in Sydney erschien der irische Schauspieler in einem eleganten rostfarbenen Smoking. Gekonnt kombinierte der "Normal People"-Star dazu ein helles, aufgeknöpftes Hemd und rundete das Ganze mit glänzenden Schuhen ab. Neben ihm begeisterten auch seine Kollegin Connie Nielsen, die in einem gelben Stella McCartney (53)-Kleid erschien, sowie Fred Hechinger im klassischen schwarzen Anzug.

An dem Abend waren zahlreiche prominente Gäste anwesend. Ein bekanntes Gesicht fehlte jedoch: Pedro Pascal (49), der im Film den General Marcus Acacius verkörpert, kam nicht zur Premiere. Dafür gab der Game of Thrones-Star vor wenigen Tagen ein Interview zu dem Actionfilm. Gegenüber Entertainment Tonight verriet der 49-Jährige, dass er zur Vorbereitung auf die Dreharbeiten ziemlich hart trainiert habe – und das mit Erfolg. "Ich bin stärker geworden als ich jemals war, nur um die Rolle spielen zu können", erzählte der Schauspieler stolz.

Paul spielt im Film als Gladiator Lucius Verus II. den Gegenspieler von Pedros Rolle als General Marcus. Während der gemeinsamen Dreharbeiten wurden die zwei Hauptdarsteller zu guten Freunden. Trotzdem machten die Co-Stars es sich gegenseitig nicht leicht. "Der herausragende und unvergleichliche Aspekt der ganzen Erfahrung war, von Paul in den Arsch getreten zu werden", scherzte Pedro über die Zeit am Set im Interview mit dem US-amerikanischen Magazin.

Getty Images Michael Pruss, Fred Hechinger, Connie Nielsen und Paul Mescal im Oktober 2024

Getty Images Pedro Pascal im Oktober 2024

