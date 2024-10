So brutal war es für Pedro Pascal am Set von "Gladiator II"

Pedro Pascal (49), der für seine Rollen in Serien wie "The Last of Us" bekannt ist, sprach kürzlich in einem Interview mit Entertainment Weekly über seine Erfahrung bei den Dreharbeiten zu "Gladiator II". Der 49-Jährige beschrieb besonders die Kampfszenen mit seinem Co-Star als herausfordernd: "Der herausragende und unvergleichliche Aspekt der ganzen Erfahrung war, von Paul Mescal in den Arsch getreten zu werden." Mit einem Augenzwinkern bezeichnete Pedro das Ganze als "Misshandlung älterer Menschen". Die beiden Schauspieler, die im Film Feinde darstellen, fanden trotzdem schnell zueinander und wurden während der Produktion gute Freunde.

In der Film-Fortsetzung des berühmten Klassikers von Ridley Scott (86) übernimmt Pedro die Rolle des Generals Marcus Acacius, während Paul als Lucius Verus II agiert. Der 28-Jährige enthüllte, dass er während einer Probe die spontane Idee hatte, Pedro in einer Szene auf die Stirn zu küssen. Nachdem er Rückmeldung vom Regisseur erhalten hatte, freute er sich darüber, dass diese ungewöhnliche Geste auf Zustimmung stieß. Pedro beschreibt seinen Charakter im Film als loyalen Partner von Lucilla, der Tochter von Marcus Aurelius. Die Figur ist nicht nur ein Soldat, sondern auch ein Unterstützer ihrer Vision für ein besseres Rom.

Abseits der anstrengenden Dreharbeiten zeigt sich, dass dem Oscar-nominierten Paul der Kontakt zu Russell Crowe (60), der in der ursprünglichen "Gladiator"-Version die Hauptrolle spielte, bisher fehlte. Er merkte an, dass er nun, da der Film fertiggestellt ist, interessiert daran wäre, sich mit Russell über ihre jeweiligen Erfahrungen auszutauschen. Die Produktion bringt neben Paul und Pedro auch andere talentierte Schauspieler wie Joseph Quinn (30) und Denzel Washington (69) auf die Leinwand. Der von Paramount Pictures produzierte Film wird ab dem 22. November exklusiv in den Kinos gezeigt.

Getty Images Pedro Pascal, Filmstar

Getty Images Paul Mescal im Juli 2024

