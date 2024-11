Ariana Grande und Ethan turteln vor der "Wicked"-Premiere

"Wicked"-Star Ariana Grande (31) und ihr Freund Ethan Slater (32) begeisterten am 1. November ihre Fans bei ihrer Ankunft in Sydney. Arm in Arm wurde das turtelnde Pärchen von Paparazzi abgelichtet. Nicht zu übersehen war die Chemie zwischen den beiden: Auf Videos, die Daily Mail vorliegen, strahlten beide glücklich in die Kameras, während sie den am Flughafen wartenden Fans Unterschriften gaben und der Presse Fragen beantworteten. Der Grund für die Anreise ist die Premiere des Musical-Films "Wicked", die am 3. November in Australien stattfinden soll.

Das Pärchen reiste nicht alleine – gemeinsam mit ihren Co-Stars Cynthia Erivo (37) und Marissa Bode kamen sie am Flughafen an. Während Ethan im Casual-Jeans-Look mit Cap und Pulli flog, stellt sich die Frage, ob hinter den Outfits von Ariana und Cynthia ein Gedanke steckte: Ariana trat passend zu ihrer Rolle in einem rosafarbenen Pulli und dazu passendem Rock auf. Abgerundet wurde ihr Look mit einem strengen Dutt und einer rosafarbenen Handtasche aus der "Loungefly X Wicked"-Kollektion. Ihr Co-Star Cynthia entschied sich für einen dunkelgrünen Look, der ebenfalls vom Filmcharakter inspiriert sein könnte. "Der erste Stopp … Oz. Danke schön für die warmherzige Begrüßung", dankte Ariana ihren Fans nach der Ankunft in ihrer Instagram-Story.

Der "Wicked"-Dreh brachte Ariana eine neue Liebe ein: Die Sängerin und der Schauspieler lernten sich am Set des Films kennen und lieben. Nach ihren Trennungen von den Ex-Partnern fingen die Sängerin und der Schauspieler an, sich im Sommer letzten Jahres zu daten. Zu diesem Zeitpunkt war Ariana aber noch offiziell mit Dalton Gomez (29) verheiratet, weshalb die Verbindung der beiden zuerst privater gehalten wurde. "Ari ist Ari, und sie ist unglaublich... Meine unvoreingenommene Meinung ist, dass sie eine der besten Komikerinnen ist, die seit Langem in einem Film mitgespielt haben. Sie ist ein Genie", schwärmte Ethan dann aber ganz öffentlich von Ariana im Interview mit GQ.

Backgrid /ActionPress Ariana Grande mit "Wicked"-Cast am Flughafen in Sydney, 2024

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 2024

