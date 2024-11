Bruce Willis' Demenzsymptome wurden als Stottern abgetan

Bei Bruce Willis (69) wurde vor einiger Zeit Demenz diagnostiziert. In einem Gespräch mit Town & Country spricht seine Frau Emma Heming Willis (46) offen über die Erkrankung des Schauspielers und verrät, dass seine Symptome zunächst als Rückkehr seines kindlichen Stotterns angesehen wurden. "Bruce hat schon immer gestottert, aber er hat es gut verbergen können. [...] Als sich seine Sprache veränderte, dachten wir, es sei einfach Teil seines Stotterns, es sei einfach Bruce", erzählt das Model.

Bruce' Stottern sei in seiner Kindheit und Jugend sehr stark ausgeprägt gewesen, jedoch habe sein College-Theaterlehrer ihm damals eine Methode beigebracht, es in den Griff zu bekommen. "Im Kurs erkannte Bruce, dass er ein Skript auswendig lernen und es ohne Stottern aufsagen konnte. Das war es, was ihn zur Schauspielerei brachte", schildert die 46-Jährige. Als er zu Beginn seiner Demenz dann wieder zu stottern begann, habe daher keiner geahnt, welche Folgen es hatte. "Niemals hätte ich gedacht, dass es eine Form von Demenz bei jemandem so Jungem sein könnte", betont Emma.

Die Erkrankung des 69-Jährigen wurde im Februar 2023 bekannt. Wie die Britin berichtet, habe die Demenz in seinen Schläfenlappen begonnen und sich auf den vorderen Teil des Gehirns ausgebreitet. "Sie zerstört die Fähigkeit eines Menschen, zu gehen, zu denken und Entscheidungen zu treffen", erklärt Emma. Der sich verschlechternde Gesundheitszustand von Bruce ging auch an seiner Familie nicht vorbei – weshalb seine Liebste es auch nicht vor ihren Kids Mabel (12) und Evelyn (10) geheim hielt. "Ich habe nie versucht, irgendetwas für sie zu beschönigen. Sie sind damit aufgewachsen, dass Bruce im Laufe der Jahre immer schwächer wurde", erzählt sie im Interview mit dem Magazin.

Getty Images Bruce Willis und Emma Hemming, März 2016

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis und seine Familie