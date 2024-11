Kim Kardashian und Ex Pete Davidson haben immer noch Kontakt

Kim Kardashian (44) und ihr Ex-Freund Pete Davidson (30) unterhalten sich auch nach ihrer gescheiterten Beziehung immer noch ab und an. Zumindest berichtet ein Insider jetzt gegenüber People, dass die Keeping Up With The Kardashians-Protagonistin und der Comedian nach wie vor in Kontakt stehen. "Er und Kim reden immer noch gelegentlich miteinander", erklärt die Quelle. Wie oft diese Gespräche stattfinden und worüber sich die beiden austauschen, behält der Promi-Informant allerdings für sich.

Kim ist aber offenbar nicht die einzige Ex, mit der Pete nach wie vor im Austausch steht. Der Insider betont zudem, dass "er immer noch mit so ziemlich all seinen Ex-Freundinnen befreundet ist." Unter anderem pflege er neben Kim auch weiterhin ein gutes Verhältnis zu seiner Verflossenen Madelyn Cline. "Er ist ein guter Kerl – und sie drücken ihm die Daumen", fasste der Informant zusammen.

Im Oktober 2021 machten erstmals Gerüchte die Runde, dass sich zwischen Kim und Pete eine Romanze anbahnt. Letztendlich waren die Unternehmerin und der Komiker neun Monate lang ein Paar, bevor sie sich 2022 wieder trennten. Im September 2023 behaupteten Insider dann, dass Pete die "Outer Banks"-Darstellerin Madelyn daten soll. Im Juli 2024 brachten Spekulationen um eine mögliche Trennung die Gerüchteküche dann aber erneut zum Brodeln.

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian auf der Met Gala 2022

