Meghan in Sorge: Royals manipulieren Prinz Harry angeblich

Nachdem bekannt wurde, dass Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) jüngst ein Haus in Portugal erworben haben, wird in den Medien weiterhin über mögliche Gründe spekuliert. Wie das OK!-Magazin berichtet, soll Meghan damit zu verhindern versuchen, den Draht zu ihrem Mann bei dessen möglicher Annäherung an das britische Königshaus zu verlieren. „Sie ist zutiefst besorgt, dass die königliche Familie Harry manipulieren könnte, damit er sich ohne sie wieder eingliedert. Sie muss also proaktiv sein, um sicherzustellen, dass sie nicht isoliert oder an den Rand gedrängt wird“, sagte ein Insider nun gegenüber dem OK!-Magazin.

Mit dem Kauf eines Anwesens in Portugal wird der royalen Familie von Prinz Harry das Reisen in sein Heimatland Großbritannien deutlich erleichtert. Seit 2022 haben Meghan sowie ihre Kinder Archie (5) und Lilibet (3) das Vereinigte Königreich aus Sicherheitsgründen nicht mehr besucht, Harry reiste stets allein zu Veranstaltungen. Ein Insider sagte gegenüber OK!, dass Meghan fortan "mit den Kindern rüberfliegen könne, ohne sich gefangen zu fühlen", wie es etwa in Großbritannien der Fall wäre. Grant Harrold, der ehemalige Butler von König Charles III. (75), unterstrich: "Es wäre nicht ungewöhnlich, wenn Harry und Meghan nach Europa zurückkehren würden." Auch andere britische Royals ließen sich in der Vergangenheit im europäischen Ausland nieder. So lebt etwa Prinzessin Eugenie (34) mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (38) zeitweise in Portugal.

Seit ihrem Rückzug von den königlichen Pflichten im Jahr 2020 leben Meghan und Harry in Kalifornien. Ihre Beziehung zur königlichen Familie gilt seither als angespannt, insbesondere nach der Veröffentlichung von Harrys Memoiren. Laut Royal-Biograf Christopher Andersen ist die Zahl derer, die offen Freundschaft mit den Sussexes pflegen, innerhalb der königlichen Familie nahezu erloschen. Gegenüber OK! gab er an: "Harry und Meghan sind sehr dankbar für die Loyalität, die Eugenie gezeigt hat." Er fügte hinzu, dass die Entscheidung, ein Haus in Portugal zu kaufen, ihnen ermöglichen könnte, ihre Beziehungen zur Familie zu verbessern.

Getty Images Prinz Harry, 2024 in London

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Harry und Jack Brooksbank, König Charles' Krönung

