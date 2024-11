Versöhnung zwischen Harry und König Charles wird noch dauern

Schon seit einigen Jahren sind Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) mit den restlichen Royals zerstritten. Angeblich soll König Charles' (75) jüngster Sohn sich seiner entfremdeten Familie aber wieder annähern wollen. Für den Adelsexperten und Autor Robert Hardman gibt es einen bestimmten Weg, den der royale Rotschopf einschlagen sollte, um das Verhältnis zu seiner Familie zu kitten. "Ich denke, ein guter Ausgangspunkt ist es, zu einer Situation zurückzukehren, in der es für Harry völlig normal ist, Großbritannien zu besuchen und seinen Vater zusammen mit [seinen] Kindern zu treffen, und auch mit Meghan, wenn sie das möchte", erklärt er gegenüber Fox News Digital.

Dafür müsse die ehemalige Schauspielerin aber auch über ihren Schatten springen: "Wir spüren, dass [Meghan] nicht gerne nach Großbritannien kommt. Aber wenn man eine Situation erreicht, in der [die Kinder] ab und zu rüberkommen, um ihren Großvater zu sehen – wenn das ein- oder zwei Mal passiert und es zur Normalität wird, dann kann man weiter darauf aufbauen." Dass eine Versöhnung von jetzt auf gleich stattfinde, schließe der Schriftsteller allerdings aus. "Es wird ein langer Prozess sein, ja, aber nein, die Tür ist nicht zugeschlagen", betont er.

Wie es scheint, haben die Sussexes kürzlich diesbezüglich schon einen Schritt auf die Royals zugemacht: Die Wahl-Amerikaner haben sich ein luxuriöses Anwesen in Portugal gekauft. "Portugal ist auch ein paar Schritte näher am Vereinigten Königreich, was ein vielversprechendes Zeichen dafür ist, dass man hofft, mit der königlichen Familie auf Frieden hinzuarbeiten", deutete die britische Rundfunksprecherin Helena Chard kürzlich gegenüber Fox News Digital an.

König Charles im Oktober 2024

Prinz Harry im September 2024

