Charlie schwärmt von Zusammenarbeit mit Frau Lily Collins

Charlie McDowell (41) konnte kürzlich bei der Premiere seines neuen Films "The Summer Book" beim American Film Institute Fest gar nicht aufhören, von der Zusammenarbeit mit seiner Frau, der Schauspielerin Lily Collins (35), zu schwärmen. Bei dem Event im TCL Chinese Theater in Los Angeles sprach der Filmemacher mit dem People Magazine über die besonderen Momente, die das Paar bei gemeinsamen Projekten erlebt. "Lily und ich haben eine unglaubliche Beziehung als Paar, die sich auch in unsere Zusammenarbeit überträgt", erklärte Charlie. Er betonte, wie ihre persönliche Beziehung auch ihre berufliche Partnerschaft bereichert.

Charlie und Lily arbeiten momentan an der Hulu-Miniserie "Razzlekhan: The Infamous Crocodile of Wall Street", die sich mit einem Cybercrime-Paar beschäftigt. Lily, bekannt aus Emily in Paris, wird nicht nur die Hauptrolle übernehmen, sondern auch als Co-Produzentin tätig sein, während Charlie Regie führt. Bereits 2022 arbeiteten sie erstmals gemeinsam an dem Krimi-Thriller "Windfall". Im Rückblick auf ihre erste Zusammenarbeit sagte Charlie: "Wir sind einfach hineingesprungen und haben es unterwegs gelernt, was großartig war." Entgegen der Warnungen anderer Menschen davor, Berufliches mit Privatem zu vermischen, habe die gemeinsame Arbeit das Paar sogar noch näher zusammengebracht.

Charlie und Lily hatten sich erstmals im Juli 2019 getroffen und verlobten sich im Jahr 2020. Ein Jahr später gaben sie sich das Ja-Wort und genießen seitdem sowohl ihr Privatleben als auch die gemeinsame Arbeit an kreativen Projekten. Erst kürzlich gab das Paar bekannt, dass sie über ihre Familienplanung nachdenken.

Getty Images Charlie McDowell und Lily Collins, April 2023

ActionPress Lily Collins und Charlie McDowell im Dezember 2022

