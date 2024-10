TV-Star Evelyn Burdecki war mal mit einem Tankwart zusammen

Evelyn Burdecki (36) hält ihr Liebesleben eigentlich aus der Öffentlichkeit heraus, doch in einem Interview hat das Reality-TV-Sternchen nun intime Einblicke in eine ihrer Ex-Beziehungen gegeben. In dem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger (50) erzählte die Blondine: "Ich war ja mal mit einem Tankwart zusammen." Dass ihr Ex damit nicht besonders vermögend war, störte sie offenbar nicht – ganz im Gegenteil: Evelyn bezeichnet den Unbekannten sogar rückblickend als ihren "Traummann". Ihre gemeinsame Zeit mit dem Tankstellenmitarbeiter hat die 36-Jährige als "total romantisch" in Erinnerung.

Wie sie in dem Podcast weiter ausplauderte, war die Beziehung geprägt von spontanen und aufregenden Momenten. Evelyn besuchte ihren damaligen Freund oft während seiner Schichten an der Tankstelle und verbrachte sogar Nachtschichten mit ihm. "Dann habe ich mir auch manchmal ein Snickers geholt, weil du hast ja auch die ganzen Süßigkeiten da. Das ist ja ein Schlaraffenland!", erinnerte sich die TV-Persönlichkeit lachend. Wenn er damals das Schild "Ich bin in 20 Minuten wieder zurück" aufstellte, hieß das für die Blondine Zeit für Zweisamkeit. "In den 20 Minuten, das war super, da konnte man auch mal knutschen", plauderte sie aus.

Und wie sieht es derzeit in Evelyns Liebesleben aus? Vor zwei Monaten plauderte die Blondine im Interview mit RTL aus, dass sie sich diesbezüglich auf das Schicksal verlassen wolle. "Ich glaube, das Suchen bringt alles nichts. Wenn, dann wird man gefunden. Das ist so mein Motto", verriet das Reality-TV-Sternchen. Besondere Anforderungen an ihren Traumpartner hatte sie allerdings nicht. "Gerne ein bisschen pummelig, es könnte aber auch flach sein. Er soll einfach sympathisch sein." Offenbar setzt Evelyn nicht auf äußere Werte, sondern auf das gewisse Etwas.

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki, Realitystar

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige