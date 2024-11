Oh, là, là: Blake Lively flasht in sexy Kleid aus Diamanten

Blake Lively (37) sorgte am vergangenen Samstag auf der 2024 LACMA Art + Film Gala für einen regelrechten Wow-Moment! Wie neue Fotos zeigen, entschied sich die It Ends With Us -Darstellerin auf dem roten Teppich für einen außergewöhnlichen Look, der aus einem sexy pastellfarbenen Kettenhemd-Kleid bestand, welches von etlichen schillernden Diamanten zusammengehalten wurde. Das freizügige Minikleid stammte von der Designerin Tamara Ralph. Die Robe setzte Blakes Kurven beeindruckend in Szene, da es neben den fehlenden Textilien auch einen tiefen Ausschnitt sowie einen beachtlichen Rückenausschnitt besaß.

Zu ihrem aufsehenerregenden Kleid kombinierte Blake ein prächtiges, orangefarbenes Cape, welches sie um ihre Ellenbogen wickelte. Dazu trug die Gossip Girl-Bekanntheit violette Sandalen sowie passende Diamantohrringe. Wie so oft präsentierte sie ihre blonde Haarpracht offen über die Schultern fallend und setzte auf natürliche Beach Waves. Ihr gewähltes Make-up perfektionierte den Abend-Look, da sie sich für einen schimmernden Lidschatten, rosafarbenen Lippenstift und schlichtes Rouge entschied.

Dies zählt zu den ersten öffentlichen Auftritten der Schauspielerin nach dem vergangenen Drama rund um die Veröffentlichung ihres letzten Films "It Ends With Us". Zuvor begeisterte sie bei ihrem strahlenden Comeback auf den CFDA Fashion Awards in New York City. Auf dem exklusiven Event schlüpfte die Frau von Ryan Reynolds (48) kürzlich in ein schickes weißes Kleid mit einem einseitigen beachtlichen Schlitz am Bein. Natürlich war sie auch an diesem Abend der absolute Hingucker und beeindruckte neben namhaften Gästen wie Kylie Jenner (27).

Getty Images Hollywoodstar Blake Lively

Getty Images Blake Lively, 2024 in New York

