So süß wird Walentina Doronina von ihrem Freund unterstützt

Walentina Doronina (24) wird am 9. November in den Ring steigen und als Fame Fighterin gegen Hati Suarez antreten. Vor dem Duell verrät sie nun im RTL-Interview, inwiefern sie dabei auf ihren neuen Freund, den Boxer Kevin Saszik, zählen kann. "Er unterstützt mich natürlich sehr, auch wenn wir nicht zusammen trainieren. Wir finden, dass man Berufliches und Privates trennen sollte. Ich trainiere mit meinem Trainer", stellt der Realitystar klar. Der Sportler ist für sie viel mehr eine emotionale Stütze: "Er baut mich auf jeden Fall noch mal auf, er wird ja auch am Kampftag vor Ort sein. Dementsprechend steht er mir da auf jeden Fall zur Seite."

Walentina kann die Rückendeckung von ihrem Freund gut gebrauchen. Bei der Pressekonferenz vor dem großen Event geriet sie mit ihrer Kontrahentin aneinander. Kurzerhand verpasste Hati der Blondine während ihres Face-offs eine Kopfnuss. Im Gespräch mit dem Sender spottet die 24-Jährige jetzt über die TV-Darstellerin: "Sie wird ganz sicher eine Vertragsstrafe kriegen. Aber das ist auch gut so, dann bekommt sie weniger Geld und ich vielleicht noch mehr. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Die Kopfnuss hat nicht wehgetan, die war lächerlich."

Kevin und Walentina wurden im vergangenen Sommer immer wieder miteinander gesehen. Zu diesem Zeitpunkt versuchten sie noch, ihre Beziehung geheim zu halten. Im September ließ die Ex von Can Kaplan dann die Bombe platzen. Auf Instagram teilte die ehemalige Sommerhaus-Bewohnerin süße Pärchenfotos aus dem Urlaub mit ihren Fans und betitelte den Beitrag: "Jede Geschichte hat einen Anfang – die ursprüngliche Neapel-Zusammenfassung."

Instagram / hmami_222 Hati Suarez, TV-Bekanntheit

Instagram / walentinadoroninaofficial Kevin Saszik und Walentina Doronina

