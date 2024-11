Trotz Ehekrise: Kody und Robyn Brown kaufen krasse Villa

Kody Brown (55) und Robyn Alice Brown (46), bekannt aus der Reality-TV-Show Alle meine Frauen, haben kürzlich ein beeindruckendes Anwesen in Flagstaff, Arizona, erworben. Trotz anhaltender Gerüchte über finanzielle Probleme und Spekulationen über den Zustand ihrer Ehe sollen der Polygamist und seine Ehefrau am 24. Oktober laut den Berichten von The Hollywood Gossip ein Haus mit einer enormen Fläche von 7.884 Quadratmetern gekauft haben. Das neue Domizil bietet luxuriösen Wohnraum mit sechs Schlafzimmern, sieben Badezimmern, Stellplätzen für sieben Autos und ein Wohnmobil, ein Gästehaus sowie eine separate Garage für ein weiteres Wohnmobil.

In der Vergangenheit kursierten zahlreiche Gerüchte, Kody sei aufgrund der hohen finanziellen Belastung einer Großfamilie mit mehreren Ehefrauen nahezu bankrott. Anscheinend ist es um seine Finanzen jedoch besser bestellt als angenommen. Auch ihr bisheriges Domizil, das sich ebenfalls in Flagstaff befindet, soll laut den Informationen des Magazins nicht mehr zum Verkauf stehen.

Robyn ist Kodys einzig verbleibende Ehefrau – seine Ehen zu Meri Brown (53), Christine Brown (52) und Janelle Brown (55) scheiterten in den vergangenen Jahren. Doch auch in seiner einzig verbleibenden Ehe soll es kriseln. "Robyn und Kody geht es nicht gut. Sie sind sehr unglücklich gewesen. Ich meine, sie waren schon unglücklich, als alles zusammenbrach, aber jetzt wird es noch schlimmer", verriet ein Insider im Gespräch mit US Sun.

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seiner Ehefrau Robyn und den Ex-Frauen Meri, Christine und Janelle

Getty Images Robyn Brown, Meri Brown, Kody Brown, Christine Brown und Janelle Brown, 2012

