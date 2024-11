Sie sind auch bei "Bauer sucht Frau International" dabei

Bauer sucht Frau International gibt Landwirten auf der ganzen Welt die Chance, ihre große Liebe zu finden. In einem Beitrag auf Instagram verkündet die Kuppelshow nun zwei weitere glückliche Singles, die sich auf das Abenteuer begeben. Mit dabei ist Jakob, der Obstbäume in Frankreich anbaut und leidenschaftlich gerne kocht. Der 42-Jährige ist bereit, eine Familie zu gründen und sucht eine liebe und harmonische Frau, mit der er sich ein gemeinsames Leben aufbauen kann. Auch Christoph wagt sich in die TV-Show. Er wohnt in Österreich und hat beruflich mit der Verarbeitung von Obst und Schweinefleisch zu tun. Der 34-Jährige ist bereits seit elf Jahren Single und verbringt seine Freizeit am liebsten in der Natur.

Die Fans von Inka Bauses (55) Kuppelshow freuen sich jetzt schon auf die kommende Staffel. Momentan können sich interessierte Singles noch bei dem Sender melden und hoffen, die begehrten Landwirte kennenzulernen. Dieses Jahr fanden zum Beispiel der Milchbauer Peter und Alisa ihr Glück in dem TV-Format. Unter dem Social-Media-Beitrag tummeln sich schon Interessenten, allerdings bleibt auch die Kritik nicht aus. "Die sind mir leider zu jung", gibt eine Userin zu bedenken.

Zuvor gab RTL schon die ersten Single-Bauern bekannt, die in der kommenden Staffel auf Partnersuche gehen werden. Unter ihnen ist die Pferdeliebhaberin Carmen. Die Aussteigerin fand ihre neue Heimat vor 18 Jahren auf Bali. Davor pendelte die dreifache Mutter zwischen dem Inselstaat und Deutschland hin und her. Mit ihrer Pferderanch hat sich die Brünette einen echten Traum erfüllt. Bei "Bauer sucht Frau International" möchte sie ihr Glück nun perfekt machen.

Instagram / alisa.wiel Alisa und Peter, "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten 2024

RTL Carmen, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin

