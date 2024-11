Darum bezeichnet Katie Price zwei Puppen als ihre "Babys"

Katie Price (46) überraschte ihre Fans, indem sie die Ankunft ihrer Zwillinge bekannt gab. Der Reality-Star postete ein Foto von zwei kleinen "Babys" und schrieb dazu: "Ja, ich habe Zwillinge." Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei den "Babys" um lebensechte Puppen handelte, sogenannte Reborn-Puppen, die mehrere tausend Euro kosten können. Katies emotionale Entscheidung, diese Puppen als ihre "Babys" zu betrachten, hängt, wie OK Magazine schreibt, eng mit persönlichen Erlebnissen und Schicksalsschlägen zusammen. Laut einem Insider liegt Katies Entscheidung, diese Puppen zu adoptieren, in ihrer traumatischen Vergangenheit begründet. Diese Puppen geben ihr die Möglichkeit, ihrem Mutterinstinkt nachzugehen, ohne die Herausforderungen einer tatsächlichen Mutterschaft bewältigen zu müssen.

Katie Price hat in ihrem Leben mehrere Fehlgeburten erlitten, darunter eine während ihrer Ehe mit Peter Andre (51) und eine weitere in ihrer Beziehung mit Carl Woods (35). In ihrer Autobiografie beschreibt sie die emotionalen und physischen Schmerzen, die mit erfolglosen künstlichen Befruchtungen und Fehlgeburten einhergingen. Auch in Interviews spricht sie offen darüber, wie schwer es ist, diese Verluste zu verarbeiten. Die Puppen bieten ihr eine Art therapeutischen Trost und helfen ihr, die Muttergefühle zu erleben, die sie vermisst. Ein Psychologe erläutert laut OK, dass solch eine Bindung an Objekte wie Puppen eine normale therapeutische Bewältigungsstrategie für Trauernde sein kann. "Sie erlebt einen Glücksschub, ähnlich wie nach der Geburt eines echten Babys", erklärt ein Insider. Mirror berichtet, dass Katie sogar gesehen wurde, wie sie Designer-Babykleidung und Decken für ihre "Zwillinge" kaufte und sie voller Liebe präsentierte.

Katie ist bereits Mutter von fünf Kindern: Harvey (22), Junior (19), Princess (17), Jett (11) und Bunny (10). Trotz der verringerten Chancen auf eine natürliche Schwangerschaft hat sie ihren Wunsch nach weiterem Nachwuchs nicht aufgegeben. In ihrer Autobiografie schreibt sie: "Ich kann kategorisch sagen – ich werde ein Baby bekommen." Ihre Schwester Sophie Price, mit der sie gemeinsam den Podcast "The Katie Price Show" moderiert, hat gerade erst ihr zweites Kind bekommen. Das könnte Katies Sehnsucht nach einem weiteren Baby noch verstärkt haben.

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Getty Images Katie Price mit ihren Kindern Bunny Hayler und Jett Hayler im September 2023

