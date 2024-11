Lässt "Hochzeit auf den ersten Blick"-Toni schon Nähe zu?

Seit einer Woche läuft wieder Hochzeit auf den ersten Blick. Toni und Pia gaben sich in der elften Staffel als erstes Match das Jawort – und das, ohne sich je vorher gesehen oder gekannt zu haben. In der zweiten Folge des Sozialexperiments verbringen die beiden ihre erste Nacht als Ehepaar miteinander. Im Gespräch mit Sexualtherapeutin Beate Quinn am nächsten Morgen erklärt Toni, dass er nicht so schnell Nähe zulassen kann. "Es ist neu, ungewohnt und lange her bei mir", erklärt er und fügt hinzu: "Beim Thema Nähe bin ich selbst auf einer kleinen Entdeckungsreise, weil ich mit dem Thema gerade praktisch Einschulung habe."

Die 27-Jährige zeigt Verständnis für ihren Neu-Ehemann. "Ich würde sagen, dass ich in Sachen Nähe eher schneller bin. Ich kann das recht schnell zulassen und brauche das tatsächlich auch ein bisschen", verrät Pia im Einzelinterview und ergänzt zuversichtlich: "Aber wir haben da tatsächlich auch schon drüber gesprochen, dass er da [...] ein bisschen anders ist und wir schauen, dass es passt. Wir gehen da Schritt für Schritt, wie wir uns wohlfühlen."

Pia ist seit rund zwei Jahren Single und hatte bereits drei feste Beziehungen. Anders als sie hat ihr frischgebackener Ehemann noch keinerlei Beziehungserfahrungen. Im weiteren Gespräch mit der Matching-Expertin versichern die beiden aber, dass sie einander gut finden. "Ich mag ihr Lächeln sehr und ihre wunderschönen Augen – ein gesamtes Sonnenscheinerscheinungsbild", schwärmt Toni. Seine Neu-Gattin sieht das offenbar ganz ähnlich: "Er hat echt schöne Augen und eine positive Ausstrahlung auf mich. Ich fühle mich wohl in seiner Nähe."

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 28. Oktober, 20:15 Uhr immer montags auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Anzeige Anzeige

SAT.1 / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Toni und Pia 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige