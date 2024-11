"Niemand gönnt": Yvonne Woelke lästert über Reality-TV-Welt

Yvonne Woelke (44) und Peter Klein (57) werden bald in dem Reality-TV-Format Forsthaus Rampensau zu sehen sein. Im Vorfeld lästert das ehemalige Model schon jetzt im Netz über ihre TV-Kollegen ab. "Ich finde auch, die Reality-Bubble ist schon echt speziell. Da gönnt der eine dem anderen nichts. Das ist schon mysteriös. Was da auch für Lügengeschichten verbreitet werden, das ist schon echt der Hammer. Hier gönnt niemand dem anderen was. Noch nicht mal den Dreck unter dem Fingernagel", schimpft die Berlinerin in ihrer Instagram-Story.

Die Teilnahme an einem TV-Format vergleicht Yvonne mit einem beliebten Gesellschaftsspiel. "Wenn du in so einem Format bist, das ist ein Game und danach ist das Game zu Ende. Das ist wie 'Mensch ärgere Dich nicht': Du spielst 'Mensch ärgere Dich nicht' und ärgerst dich vielleicht mittendrin, aber danach ist es vorbei und das checken viele nicht", behauptet die 44-Jährige.

Die Gage für die Teilnahme bei "Forsthaus Rampensau" dürfte Yvonne gerade recht kommen: Vor wenigen Wochen verriet sie gegenüber RTL, dass ihr die Knete für die Renovierung ihrer neuen Wohnung in Berlin fehlt. "Ich muss leider sagen, ich hatte einen Manager, der mich leider beschissen hat – um sehr viel Geld", verriet sie den Grund für ihre Geldsorgen.

Anzeige Anzeige

ActionPress Yvonne Woelke und Peter Klein, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Action Press / Nicole Kubelka / Future Image Yvonne Woelke im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige