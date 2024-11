Rafi beleidigte Stefan: Wie steht Sam Dylan heute dazu?

In der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars sind schon so einige unschöne Äußerungen gefallen. Rafi Rachek (34) trieb das Ganze jedoch auf die Spitze und ließ einen unüberlegten Spruch über Theresia Fischers (32) Partner Stefan Kleiser fallen: Er nannte ihn "Kinderf*cker". Angeblich soll das nur ein Scherz gewesen sein. Im Gespräch mit Promiflash schätzt Sam Dylan (33), Rafis Partner, das Ganze nun ein. Vor allem, dass Stefan darüber so empört war, kann er nicht nachvollziehen. "Stefan hat erst die Entschuldigung angenommen, dann war auch eigentlich alles gut. Dann hat er sich [plötzlich] immer mehr reingesteigert. Er wollte unbedingt, dass wir rausfliegen", erklärt der einstige Promi Big Brother-Kandidat.

In Sams Augen kam Stefans Sinneswandel aus dem Nichts. Er unterstellt dem Zahnarzt sogar, danach absichtlich beim Safety-Spiel abgebrochen zu haben, damit die Produktion Mitleid bekommt und schließlich Sam und Rafi rausschmeißt. "Stefan weiß ganz genau, wie er jemanden provozieren kann. [...] Ich beobachte Menschen ganz genau. Stefan war anfangs sehr ruhig, vielleicht war er überfordert und dann hat er so einen Spruch gebracht: 'Ach langsam weiß ich, wie das hier funktioniert'", führt die Prince Charming-Bekanntheit aus.

Stefan und Theresia haben einen Altersunterschied von über 20 Jahren. Kennengelernt haben sie sich im Netz, als das GNTM-Sternchen gerade mal 18 Jahre alt war. Damals funkte es noch nicht zwischen den heutigen Turteltauben: "Sie war noch nicht alltagstauglich", erklärte der 59-Jährige dazu in der Show.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Michael Timm Sam Dylan, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Stefan Kleiser und Theresia Fischer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige