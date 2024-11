Das halten die Fans von Julian Claßens neuem Liebesglück

YouTube-Bekanntheit Julian Claßen (31) macht seine neue Beziehung offiziell. Er postete auf Instagram süße Pärchenfotos mit seiner neuen Freundin Palina. Doch wie reagieren seine Fans auf das neue Liebesglück? In den Kommentaren werden verschiedene Meinungen deutlich. Neben seiner Schwester freut sich auch sein Cousin Rafael Neugart sehr für ihn: "Ihr zwei passt so gut zusammen. Wünsche euch nur das Beste!" Trotz vieler Glückwünsche zeigen sich auch ein paar Fans skeptisch: "Puh, hoffe, sie nutzt ihn nicht nur aus… Trotzdem viel Glück." Viele Kommentare beziehen sich auch auf den vermutlich steigenden Bekanntheitsgrad der Beauty, eine Userin schreibt: "Germanys next Influencerin."

Schon seine Ex-Freundin Tanja Makarić (27) hatte mit vielen Vorwürfen zu kämpfen. Nach dem Aus seiner langjährigen Beziehung mit Bianca Heinicke (31) bekam sie als neue Freundin viele Hasskommentare auf Social Media. Eine erneute Hasswelle erreichte sie, als Julian im März dieses Jahres die Trennung von Tanja bekanntgab, trotz viel Unterstützung der Fans appellierte Tanja an ihre Follower: "Ich bitte euch einfach nur, niemanden zu hassen." Auch Julian ging es in der Zeit nach der Trennung "nicht gut", wie er in seinem Podcast "Die Petze und der Besserwisser" vor wenigen Monaten erzählte.

Die Trennung von Julian und Bianca erweckte damals riesiges Interesse bei den Medien, doch beide Parteien schwiegen lange Zeit über die Hintergründe. Dieses Jahr gab es dann das große Comeback – Bianca und ihr neuer Freund Timothy Hill (29) waren zu Gast in Julians Podcast eingeladen. Böses Blut floss zwischen den beiden Ex-Partnern nicht – er dankte Bibi vergangenen Monat sogar im Netz dafür, welche Chancen sie ihm für seine Karriere gegeben hat.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im Juli 2024

Instagram / julienco_ Julian Claßen posiert mit seiner neuen Freundin

