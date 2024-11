So anders feierte P. Diddy 2023 noch seinen 54. Geburtstag

Sean "Diddy" Combs (55) verbringt seinen Geburtstag in diesem Jahr komplett anders, als er ihn in den vergangenen Jahren zu feiern pflegte: Während er den 54. noch umringt von Stars, Luxus und Medienrummel zelebrieren konnte, sitzt er heute, an seinem 55. Geburtstag, im Metropolitan Detention Center in Brooklyn in Haft. Ob auch das Geburtstagskind selbst, wie vermutlich einige der Partygäste aus den vergangenen Jahren, heute wohl in Erinnerungen schwelgt?

Im vergangenen Jahr wurde P. Diddys 54. Geburtstagsfeier von niemand Geringerem als Supermodel Naomi Campbell (54) ausgerichtet. Gemeinsam mit Freunden wie Janet Jackson (58) und Idris Elba (52) traf man sich, wie Vogue berichtete, in einem italienischen Restaurant im Londoner Stadtteil Soho. So ließ es der Musikmogul anlässlich seines Ehrentags 2023 offenbar schon etwas ruhiger angehen als in früheren Jahren: Seit den 2000ern war P. Diddy bekannt für seine schillernden Geburtstagsfeiern, die immer als Highlight im Kalender der Musikindustrie galten. Der Sänger und Produzent pflegte regelmäßig besonders pompöse Partys zu veranstalten, die nicht nur mit luxuriösen Buffets, sondern auch mit einer beeindruckenden Prominentendichte aufwarten konnten. Ob gigantische Torten, opulente Dekorationen oder 2004, laut The Standard, angeblich sogar menschliche Servierteller – es fehlte an nichts, um die Extravaganz dieser Events zu unterstreichen.

Privat wie beruflich hat P. Diddy ein bewegtes Leben geführt, das sowohl von großen Erfolgen als auch markanten Einschnitten geprägt war. So demonstriert seine aktuelle Situation anschaulich, dass auch die strahlendsten Sterne der Musik- und Medienwelt schnell fallen können, wenn sie den falschen Weg einschlagen. Wie der Musikmanager im kommenden Jahr seinen Geburtstag feiern kann, wird sich im noch ausstehenden Gerichtsprozess herausstellen, dessen Beginn aktuell für den 5. Mai 2025 angesetzt ist.

Getty Images Sean "Diddy" Combs und Janet Jackson bei den Billboard Music Awards in Las Vegas, 2022

Getty Images P. Diddy, Rapper

