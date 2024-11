Tolle Kostüme: Zwei neue "The Masked Singer"-Masken enthüllt

The Masked Singer-Fans aufgepasst: Am 23. und 24. November werden zwei neue Masken auf der Bühne ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. Wie ProSieben in einer Pressemitteilung verkündet, dürfen sich die Fans auf die Performance von Willy W. und dem Panda freuen. Willy W. ist dabei ein echtes Kunstwerk: Das blaue Ungeheuer besitzt ein Kunstfell, das bis zu zwölf Zentimeter lang ist. Der clevere Panda punktet hingegen durch seinen 1,90 Meter umfassenden Kopfumfang.

Gegen wen die beiden antreten werden, ist auch schon bekannt: Der Feuersalamander und der Schneemann werden in der elften Staffel der Unterhaltungsshow ebenfalls zum Mikrofon greifen. Der Feuersalamander wird nicht nur versuchen, mit seiner Stimme zu punkten, sondern auch mit einer spektakulären Feuershow.

Wie auch in den vorherigen Staffeln wird Matthias Opdenhövel (54) als Moderator durch den Abend führen. In der Jury sitzen neue Gesichter: Palina Rojinski (39) und Rea Garvey (51) werden versuchen zu erraten, welcher Star sich hinter den kreativen Masken versteckt. Zudem werden in den sechs Liveshows sechs weitere Jury-Duos versuchen, das Rätsel zu lösen.

Joyn / Nadine Rupp Matthias Opdenhövel und die neuen "The Masked Singer"- Masken

ProSieben / Seven.One Matthias Opdenhövel, Moderator

