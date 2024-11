Voll im Trend: Kaia Gerber strahlt in Glamour-Robe bei Event

Am Samstag kam die Hollywood-Elite in Scharen, um die LACMA Art+Film Gala zu feiern und neben den ikonischen Straßenlaternen des Museums zu posieren. Auch Kaia Gerber (23) gehörte zu den Anwesenden und zog mit ihrem Look alle Blicke auf sich. In einem mintgrünen Kleid mit Federapplikationen der Luxusmarke Gucci posierte die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (58) für die Fotografen. Damit lag die Laufstegschönheit total im Trend, denn in den vergangenen Wochen überraschten auch Stars wie Lupita Nyong'o (41) oder Cynthia Erivo (37) in ähnlichen Farben auf dem roten Teppich.

Kaia hat in letzter Zeit aber öfter bewiesen, dass sie ein ziemlich gutes Händchen für einen Hammer-Auftritt auf dem Red Carpet hat. So erschien sie unter anderem bei der Academy Museum of Motion Pictures Gala in einem schwarzen Kleid mit ausladender Schleppe und Glitzerdetails. Auch bei der Time100 Next Gala Anfang Oktober verzauberte sie alle mit zeitloser Eleganz.

Während es beruflich für die 23-Jährige aktuell ziemlich gut läuft, scheint ihr Privatleben etwas zu stagnieren: Seit über drei Jahren ist Kaia nämlich schon mit Austin Butler (33) zusammen, doch auf einen Heiratsantrag wartet das Model vergeblich. Dies hat auch bei ihren Eltern Cindy und Rande Gerber für besorgte Momente gesorgt. Die zwei befürchten angeblich, dass ihre Tochter mit dem Schauspieler nur ihre Zeit verschwendet, wenn er nicht bereit sei, seine Zukunft mit ihr zu planen. "Nachdem er seit über drei Jahren mit ihrer Tochter Kaia zusammen ist, hat er keine Anzeichen gezeigt, ihr einen Heiratsantrag zu machen", verriet kürzlich eine Quelle gegenüber Daily Mail.

Getty Images Model Kaia Gerber

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler im April 2023

