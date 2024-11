Diese Promi-Verkäufer halfen Sam Dylan bei Ladeneröffnung

Sam Dylan (33) eröffnete am 25. Oktober einen eigenen Store mit Disney-Produkten im Rhein-Center in Köln. An diesem Tag erhielt der Realitystar auch Unterstützung von prominenten Verkäufern, wie Sam im Interview mit Promiflash ausplaudert: "Yeliz Koc (31) war da, sie liebt ja Disney. Sie ist fleißig herumgelaufen und hat die Leute bedient und das hat ihnen natürlich ganz besonders gefallen, dass Promi-Verkäufer dabei waren."

Doch Yeliz war nicht die Einzige, die Sam an seinem großen Tag unter die Arme griff. "Tanja Tischewitsch (35) war da, sie hat es auch super gemacht und sah aus wie Kleopatra. Und Chiara Fröhlich (26) war da", erinnert sich der 33-Jährige im Gespräch mit Promiflash. "Die Mädels haben das supergut gemacht", freut sich Sam über den gelungenen Tag. Im Vergleich zu Tanja sei Yeliz aber etwas zurückhaltender und schüchtern gewesen.

Insgesamt sei die Eröffnung ein voller Erfolg gewesen. "Ich hatte natürlich immer gehofft, dass das gut ankommt, aber dass es so krass ist… Leute sind teilweise zwei Stunden in der Schlange gestanden, um in diesen Store zu kommen", erzählt Sam und fügt hinzu: "Da kamen Leute von Rostock, von der Nordsee, aus Berlin, aus Brandenburg. Krass einfach, dass Leute aus ganz Deutschland gekommen sind für meine Store-Eröffnung." Es laufe sogar so gut, dass Sam und seine Mitarbeiter nicht mit dem Auspacken der neuen Ware hinterherkommen.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im Mai 2024

RTL / Markus Nass Sam Dylan beim "RTL Turmspringen"

