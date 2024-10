Zwischen Jennifer Iglesias und Lukas ist es endgültig aus

Jennifer Iglesias (26) spricht Klartext. Die Influencerin bandelte bei Are You The One – Reality Stars in Love mit dem Reality-TV-Star Lukas Baltruschat (30) an. Auch nach der Show lernten sich die beiden weiterhin kennen. Doch spätestens seit der Wiedersehensshow hing der Haussegen bei den beiden gewaltig schief. Nun veröffentlicht Jenni in ihrer Instagram-Story ein Statement und macht klar, dass das Kapitel Lukas wohl für immer abgeschlossen ist: "Lukas spielt keinerlei Rolle mehr in meinem Leben und ehrlich gesagt bin ich auch echt froh darüber, dass ich mir diese ganzen Kopfschmerzen nicht mehr geben muss. Mir tut die nächste Frau, die an seiner Seite sein wird, jetzt schon unglaublich leid."

Das abrupte Ende ihrer Liasion mit dem ehemaligen Bachelorette-Boy scheint der Reality-TV-Darstellerin bis heute sehr zuzusetzen. "Innerlich bin ich manchmal immer noch enttäuscht und angewidert, dass ich mich auf so jemanden eingelassen habe […] Es ist erschreckend, wie skrupellos manche Menschen sind". Von der Social-Media-Plattform möchte sich Jenni nun erstmal zurückziehen. "Denkt immer daran, ihr solltet immer an erster Stelle stehen", betont die Content Creatorin.

Es ist nicht das erste Mal, dass Lukas aufgrund seines Verhaltens öffentlich in der Kritik steht: Mit seiner Ex-Freundin Chiara Fröhlich (26) nahm er dieses Jahr bei Prominent getrennt teil. Dort rang die Beauty ihrem Ex ein krasses Geständnis ab: Lukas ging Chiara fremd. Auf Instagram überschlugen sich damals die negativen Reaktionen. "Ich kann ihn einfach nicht mehr ernst nehmen" oder "Oh man, es ist wie ein Unfall. Nach 'Prominent getrennt' hat er sein Gesicht verloren", lauteten nur zwei der empörten Kommentare.

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, TV-Bekanntheit

Instagram / chiarafroehlich Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat

