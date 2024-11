Lukas Baltruschat wollte Jenny Iglesias einen Antrag machen

Lukas Baltruschat (30) hat alle Register gezogen, um Jennifer Iglesias (26) nach Are You The One – Reality Stars in Love zurückzugewinnen. In einem YouTube-Interview mit "trashkurs – Der Reality-TV-Podcast" erzählte die Reality-TV-Bekanntheit, mit welchen Mitteln er versucht hat, sie von sich zu überzeugen, nachdem seine Turteleien mit anderen Frauen in der Show aufgeflogen waren. Nachdem Jenny den Fitness-Coach mit seinem untreuen Verhalten konfrontiert hatte, schlüpfte er laut ihr immer wieder in die Opferrolle und beschuldigte andere für die entstandenen Situationen. Um zu beweisen, dass er es mit ihr ernst meint, stach Lukas sich für sie sogar ein Tattoo und hat angeblich geplant, ihr einen Antrag zu machen.

Nach der Show soll Jennifer zweimal versucht haben, die Kennenlernphase mit Lukas zu beenden, doch er kämpfte vehement um sie, indem er mit Rosen vor ihrer Tür stand und ihr viele Versprechen machte. Trotzdem wollte Jenny den Kontakt abbrechen, worauf der 30-Jährige krass reagierte: Er überraschte sie mit einem Tattoo, das aus einem Drachen, ihrem Anfangsbuchstaben und den Koordinaten von Koh Samui, wo sie sich kennenlernten, bestand. Das Tattoo hat einen bestimmten Platz. "Direkt unterm Herz, weil er meinte, das ist eine spezielle Stelle. Die hat er sich immer freigehalten für die Person, die er wirklich vom Herzen her über alles liebt", erklärte Jenni und erzählte, dass sie die Geste sehr schockiert hatte.

Nur eines übertraf das Liebes-Tattoo noch. Nach dem Wiedersehen von Ayto, bei dem wieder einmal Lukas' Untreue zur Sprache kam, soll die 26-Jährige es endgültig beendet haben. Über eine Freundin erfuhr Jenni, dass der ehemalige Bachelorette-Finalist ihr einen Heiratsantrag stellen wollte, um zu beweisen, dass er "jetzt komplett ready für eine Beziehung wäre". Mittlerweile kann die Influencerin über das Verhalten des Vaters einer Tochter lachen, doch die Manipulation von Lukas soll sie noch nicht komplett verdaut haben. "Innerlich bin ich manchmal immer noch enttäuscht und angewidert, dass ich mich auf so jemanden eingelassen habe […] Es ist erschreckend, wie skrupellos manche Menschen sind", gestand Jennifer in einem Statement in ihrer Instagram-Story.

Instagram / ukascharles_ Lukas Baltruschat im Mai 2022

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Darstellerin

