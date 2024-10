Laura sicher: Lukas hatte vor "Are You The One?" Freundin

Beim großen Wiedersehen von Are You The One – Reality Stars in Love packt Sophia Thomalla (34) alles auf den Tisch. Die Moderatorin hakt bei Lukas Baltruschat (30) nach, ob er bei der Romanze mit Jennifer Iglesias (26) vielleicht zweigleisig gefahren ist und erklärt: "Also ich hab gehört, dass du zu Hause jemanden sitzen hattest." Der Realitystar guckt nur verwirrt und tut so, als wisse er von nichts. Laura Maria Lettgen hingegen weiß umso mehr: Die Influencerin plaudert aus, Lukas habe vor der Show einer Frau Versprechen gemacht und sei auch nach dem Dreh direkt zu ihr gefahren. "Ich finde das superinteressant, wie Leute immer der Meinung sind, dass sie eine Situation komplett kennen", erklärt Lukas daraufhin gereizt.

Laura lässt jedoch nicht locker. "Ich finde das schon ziemlich respektlos. Du sagst in der Show zu Jenny: 'Ich hab mich in dich verliebt.' Dann gehst du nach Hause und triffst dich mit der Frau, die du davor kennengelernt hast", stichelt sie weiter. Angeblich habe Lukas mit seiner geheimnisvollen Dame Absprachen gehabt und während der Dreharbeiten bestimmte Codewörter genutzt, um ihr zu zeigen, dass er an sie denkt. Für Lukas' AYTO-Flamme Jenny kommt die Enthüllung anscheinend überraschend. "Ich höre das jetzt gerade zum ersten Mal", stellt die Love Island-Bekanntheit klar.

Ob Lukas wirklich zweigleisig gefahren ist, bleibt ungeklärt – geklappt hat es zwischen ihm und Jenny aber definitiv nicht. "Er ist Single, ich bin Single", beteuert die Brünette. Sie erzählt, die beiden hätten sich nach Drehschluss weiterhin kennengelernt, doch die Ausstrahlung der Show habe ihnen immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie gesteht: "Das war für mich hart zu sehen."

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat, Realitystar

RTL Jennifer Iglesias, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

