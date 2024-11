Potenzielle Mitarbeiterin wollte Sam Dylan nur kennenlernen

Sam Dylans (33) Store-Eröffnung verlief nicht ganz nach Plan. Bevor es so weit war, lud er mehrere potenzielle Mitarbeiterinnen zum Vorstellungsgespräch ein – ein Mädchen soll dies nur genutzt haben, um den Realitystar mal von Nahem zu sehen. "Es hat sich jemand bei mir beworben, sie wollte das Vorstellungsgespräch nur haben, um mich kennenzulernen. [...] Sie hat mich dann auch bei der Eröffnung hängen lassen. Man kann mich sonst überall ansprechen, aber es geht um meinen Store, der 150.000 Euro gekostet hat, mit Ware und Co. – da muss ich mich auf die Mitarbeiter verlassen können", schilderte der einstige Prince Charming-Kandidat gegenüber Promiflash.

Das war nicht der einzige Fail an Sams besonderen Tag. Als die Fans schon vor dem Laden standen, war er noch fleißig mit Putzen und Umräumen beschäftigt: "Wir sind bis zur letzten Minute nicht fertig geworden, das Lager war vollgestellt." Doch das Ganze ist schnell vergessen, wenn er an den Erfolg des Stores denkt. "Die Leute standen zwei Stunden in der Schlange, es läuft noch besser, als ich es mir vorgestellt habe, vieles ist ausverkauft", führte er im weiteren Interview aus.

Sam erfüllt sich mit der Store-Eröffnung einen großen Traum. In dem Laden namens "The House" dreht sich alles um Disney. Plüschtiere und Figuren gibt es hier im Übermaß. Den ein oder anderen Promi kann man bestimmt auch mal antreffen. Bei der großen Eröffnung halfen dem 33-Jährigen unter anderem Yeliz Koc (31) und Tanja Tischewitsch (35).

Sam Dylan, Influencer

Sam Dylan bei der "To the Moon"-Premiere in Berlin

